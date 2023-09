Ligue Europa : Djibril Sidibé et l’AEK Athènes douchent Brighton, West Ham renverse Bačka Topola grâce à un très bon Kudus

Après les huit rencontres de 18h45, où Rennes aura impressionné face au Maccabi Haifa (3-0) tandis que Toulouse aura été accroché par l’Union Saint-Gilloise, seize autres formations récitaient la même musique à 21h00. Dans le groupe de l’OM, en déplacement à Amsterdam pour y affronter l’Ajax, le favori Brighton n’a pas su tenir son rang face à l’AEK Athènes de Djibril Sidibé (2-3), d’ailleurs buteur (40e). Bien que tractés par Joao Pedro, auteur d’un doublé (30e, 67e), les Seagulls n’ont jamais été en mesure de prendre l’avantage au score et ont cédé aux coups de boutoir de Gacinovic (46e) et Ponce (84e). Au Pirée, l’autre club grec de la soirée, l’Olympiakos, s’est lui incliné face à Fribourg (2-3) malgré un doublé du Marocain El Kaabi (40e, 75e), tandis que West Ham, vainqueur de la C4 la saison dernière, a peiné à se défaire du poil à gratter Bačka Topola (3-1).

La suite après cette publicité

Menés 1-0, les Hammers s’en sont notamment remis à leur recrue phare de l’été, Mohammed Kudus (70e), avant que Soucek scelle la victoire de son équipe (82e). Dans le groupe D, l’Atalanta Bergame n’a pas tremblé face au petit invité surprise polonais, le Rakow (2-0). Charles De Ketelaere a notamment inscrit son deuxième but de la saison. En parallèle, le Sporting CP s’est lui fait peur face à Sturm Graz, mais n’a finalement pas trébuché sur l’écueil (1-2). Mené au score à l’heure de jeu après un but de Boving (58e), le club lisboète a finalement relevé la tête grâce à Gyokeres (76e) puis Diomandé (84e). Enfin, dans le groupe C, le Betis a été surpris par les Glasgow Rangers de l’ancien Angevin Abdallah Sima, unique buteur de la rencontre (68e, 1-0), tandis que le Sparta Prague a maîtrisé l’Aris Limassol (3-2).

Tous les résultats de 21h