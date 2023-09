Ligue Europa : Rennes impressionne d’entrée, Toulouse accroche le nul, Liverpool et le Bayer Leverkusen assurent

Les phases de poules de la Ligue Europa débutaient ce jeudi à 18h45 avec les deux clubs français. En attendant l’OM et sa rencontre face à l’Ajax Amsterdam à 21h, c’est Rennes qui recevait le Maccabi Haïfa alors que Toulouse se déplaçait du côté de l’Union Saint-Gilloise. Les Rennais avaient l’occasion de faire une première bonne impression dans cette C3 face à une équipe largement à sa portée. Et les hommes de Bruno Genesio ont livré une très belle prestation, bien aidée par les deux missiles envoyés par Ludovic Blas puis Adrien Truffert.

L’ancien joueur de Nantes ouvrait le score après une petite minute de jeu en envoyant une reprise de volée depuis l’extérieur de la surface. Son coéquipier latéral gauche l’imitait à la demi-heure de jeu en reprenant de volée un coup franc mal dégagé (31e). De quoi permettre de vivre une soirée très tranquille. Une soirée qui s’est conclue par le premier but du jeune attaquant turc Bertug Yildirim (3-0, 56e) pour la belle victoire rennaise. Dans l’autre match du groupe, le Panathinaikos (qui avait sorti l’OM en Ligue des Champions) a pris le meilleur sur Villarreal (1-0).

Liverpool s’est fait peur

De son côté, Toulouse retrouvait donc la Coupe d’Europe avec cette rencontre face au club belge de l’Union Saint-Gilloise. Une rencontre qui a démarré avec 15 minutes de retard en raison d’embouteillages qui ont empêché les deux équipes d’arriver à l’heure. Pour cette première en Ligue Europa depuis très longtemps, le TFC espérait réaliser un joli coup face à l’Union SG chez elle. Et dans un match assez équilibré (du moins au départ), Toulouse a cru tenir le résultat grâce à un penalty de Dallinga dans les arrêts de jeu de la première période (1-0). Mais les Belges ont logiquement fini par égaliser grâce à Amoura (70e). Le TFC pourra avoir des regrets puisqu’en fin de match, Begraoui a loupé une très grosse occasion (90e) même si, de son côté, Guillaume Restes a sauvé les siens encore une fois.

Dans l’autre rencontre du groupe, Liverpool s’est fait peur lors de son déplacement sur la pelouse du club autrichien de LASK. Mené pendant quasiment 45 minutes, les Reds ont su renverser la rencontre grâce à des réalisations de Darwin Nunez, Luis Diaz et Mohamed Salah (3-1). De son côté, le Bayer Leverkusen a corrigé le club suédois d’Hacken (4-0). Le néo international marocain Amine Adli a trouvé le chemin des filets (en plus d’une passe décisive) tout comme le buteur nigérian Boniface. À noter la victoire difficile de la Roma de José Mourinho face au Sheriff Tiraspol (2-1) avec un but de l’ancien parisien Leandro Paredes.

