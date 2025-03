Atlético : Diego Simeone flatteur avec le FC Barcelone

Rattrapé puis battus dans les arrêts de jeu alors que les Colchoneros menaient 2-0 contre le FC Barcelone, l’Atlético Madrid a enchainé une deuxième défaite consécutive en Liga (2-4) après le revers à Getafe, qui semble hypothéquer définitivement leurs chances de titre. Après la rencontre, Diego Simeone a été interrogé sur son adversaire du jour, et n’a pas tari d’éloges sur la qualité de leur jeu.

«Le Barça est la meilleure équipe de Liga, celle qui joue le meilleur football. Ils ont maintenant un avantage important dans la course au titre», a déclaré le manager argentin, qui a souligné l’importance du but de Robert Lewandowski dans le retour — plus mental que technique – des hommes d’Hansi Flick. «On n’a pas pu rester fort, ni répondre en contre et transformer nos occasions», a-t-il conclu, un brin amer.