Le PSG fait sauter la banque !

Moribond en championnat, le PSG retrouve la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale aller de la plus prestigieuse des compétitions européennes ! Au programme, un choc et quel choc puisque l'on va assister à une finale avant la lettre entre le PSG et le Bayern Munich, au Parc des Princes. Après un début de saison tonitruant en Ligue 1 (32 buts en 9 matches, 8 victoires et un nul), Paris est clairement dans le dur et a déjà perdu 4 matches depuis la reprise des compétitions fin décembre. Le club coaché par Christophe Galtier affronte le club allemand au pire des moments même si le club de Munich n'est pas au sommet de son art malgré une série de 19 matches sans défaite toutes compétitions confondues. Mais là, sur un match, de C1 qui plus est, tout peut arriver, y compris un réveil de la MNM et des stars parisiennes.

- Le PSG gagne face au Bayern (cote à 2,65)

Certes, sur le papier et dans les statistiques, le PSG n’est clairement pas favori face au Bayern Munich. Il faut dire que Paris vient d’enchaîner 2 défaites consécutives loin de ses bases à Marseille puis à Monaco en l’espace de quelques jours. Mais dans son antre du Parc, la bande à Lionel Messi n’est clairement pas la même. Invaincue depuis une défaite le 28 avril 2021 toutes compétitions confondues, le PSG pourra compter sur le soutien de ses supporters pour tenter d’arracher une précieuse victoire face au club munichois. Mis au repos face à l’ASM, de nombreux cadres font faire le retour dans le onze titulaire, d’Achraf Hakimi, en passant par Segio Ramos, Nuno Mendes, Lionel Messi. Et d’autres pourraient avoir plus de temps de jeu, comme Presnel Kimpembe et aussi un certain Kylian Mbappé de retour à l’entraînement. Leur seule présence dans le groupe pourrait galvaniser l’ambitieuse équipe parisienne qui ne devrait pas manquer de motivation à l’heure d’affronter l’une des meilleures équipes européennes. De quoi espérer une victoire du PSG, même courte face à une équipe du Bayern loin d’être imperméable ces dernières semaines.

- but de Lionel Messi (cote à 2,50)

Lionel Messi a tout gagné dans sa carrière. Reste désormais à lui trouver des axes de motivation. Et nul doute qu’une nouvelle victoire en Ligue des Champions est devenue son objectif numéro 1 depuis sa victoire au Mondial avec l’Argentine. Mais il y a encore un titre qui lui manque et qu’il souhaite arracher à Cristiano Ronaldo. Il s’agit du titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions. La Pulga n’est plus qu’à onze unités de Cristiano Ronaldo et peut compter sur l’absence d’un CR7 parti tenter sa chance en Arabie saoudite pour espérer combler l’écart. Un but face au Bayern Munich pourrait l’y aider. Amoindri face à l’OM et mis au repos face à Monaco, Messi pourrait être le détonateur parisien face à une équipe qui ne lui rappelle pas que des bons souvenirs. L’occasion pour le meilleur joueur du dernier mondial de rappeler au monde du football qui est toujours le meilleur joueur… du Monde.

- victoire du PSG 2-1 face au Bayern (cote à 9,70)

Dans son antre du Parc des Princes, le PSG n’a peur de personne. Avec 40 buts inscrits en 15 matches toutes compétitions confondues (dont 10 en 3 matches de Ligue des Champions), le club de la capitale marque toujours devant son public et saura trouver les ressources mentales pour briller face à une équipe bavaroise qui cherche un second souffle et qui a encaissé 5 buts lors de ses 5 derniers matches de Bundesliga. Mais le Bayern a marqué à chaque fois lors de ses 19 derniers matches. Un but du club allemand est donc clairement possible face à une équipe du PSG qui devrait l’emporter d’une courte tête. Une victoire 2-1 cotée à 9,70 est donc une issue largement envisageable et très tentante.

