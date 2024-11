Barcelone : Robert Lewandowski laisse planer le doute sur son avenir

Robert Lewandowski ne sait pas ce qu’il fera demain. L’avant-centre polonais s’est confié longuement dans les colonnes de The Athletic, où il a notamment abordé la question de son avenir. « Je ne fais pas de plans à long terme pour le moment. J’ai l’air très bien maintenant. Peut-être que dans deux ou trois ans, j’aurai l’impression que je ne veux plus jouer au plus haut niveau, mais à cet âge, on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. J’ai l’impression d’être là où je rêvais d’être, au bon endroit avec les bonnes personnes », a affirmé le natif de Varsovie.

À 36 ans, le buteur est encore au top de sa forme, avec 19 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Selon la presse espagnole, l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Bayern Munich souhaiterait tout de même continuer l’aventure du côté du Barça au moins une saison supplémentaire. En fin de contrat l’été prochain, son contrat sera prolongé jusqu’en 2026 s’il dispute 50% des rencontres cette saison, le Polonais verrait lui encore plus loin avec l’horizon 2027 en vue. Il aura alors 39 ans.