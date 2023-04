Liga : Valence crie au scandale

La suite après cette publicité

Valence est en colère. Alors que les Blanquinegros ont perdu ce dimanche un match très important dans la course au maintien face au Séville FC (0-2), ces derniers sont fous de rage après l’arbitrage de la rencontre. Notamment à cause d’un pénalty non signalé après une main sévillane. Avec cette défaite, ils sont 18e à trois points du premier non-relégable. Après la rencontre, Javier Solis, directeur général de Valence, s’est offusqué de l’utilisation de la VAR au micro de la DAZN.

« Nous sommes bouleversés et en colère. Nous avons été déshonorés par l’arbitrage. Pas seulement à cause du penalty qui a été volé. C’était un vol au ralenti parce que la VAR était impliquée. (…) Nous en avons assez. Le football pue. L’arbitre doit avoir du mal à dormir ce soir car c’est une véritable honte. Nous sommes agacés et dégoûtés. Nous ne méritons pas l’arbitrage que nous subissons cette saison. (…) Nous avons eu 17 défaillances de la VAR jusqu’à présent. Nous sommes au plus bas et nous ne pouvons pas critiquer uniquement les arbitres, mais c’est vraiment dommage. Je ne veux pas entrer dans une guerre de communiqués. Les images sont flagrantes ».

À lire

Valence : Giorgi Mamardashvili très courtisé en Premier League