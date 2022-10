Porto-Bayer Leverkusen : les compositions officielles

Le FC Porto (4e, 0 pt) reçoit le Bayer Leverkusen (2e, 3 pts) ce mardi soir, pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h). Battus lors de leurs deux premiers matchs, les Portugais sont déjà dos au mur s’ils veulent espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. En cas de victoire ce soir, ils reviendraient à auteur des Allemands, qui restent sur un succès face à l’Atlético de Madrid (2-0).

Mario, Pepe, Carmo et Wendell forment la défense de Porto ce soir, derrière le double pivot Uribe et Eustaquio. Bruno Costa et Pepê prennent place sur les côtés, tandis qu'Evanilson et Taremi sont en pointe. Du côté du Bayer, Hincapie, Tapsoba, Tah et Frimpong se positionnent devant le gardien Hradecky. Le Français Diaby est présent devant, aux côtés de Schick et Hudson-Odoi.

Les compositions officielles

FC Porto : Costa - Mario, Pepe, Carmo, Wendell - Uribe, Eustaquio, Bruno Costa, Pepê - Taremi, Evanilson

Bayer Leverkusen : Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Aranguiz - Hudson-Odoi, Hlozek, Diaby - Schick

