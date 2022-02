Leonardo Jardim dans le viseur des Corinthians

Sans club depuis son départ d'Al-Hilal, après avoir été éliminé de la Coupe du Monde des clubs, Leonardo Jardim pourrait retrouver un banc assez rapidement puisque le média brésilien Globo indique que le Portugais serait sur les tablettes des Corinthians, l'un des clubs les plus populaires au Brésil.

L'ancien coach de l'AS Monaco n'est pas le seul entraineur pisté par le club brésilien, qui compterait d'autres managers lusitaniens dans leur viseur. En effet le média brésilien indique que le club chercherait un entraineur étranger et serait disposé à mettre trois fois plus d'argent que ce qu'ils offraient à Sylvinho, l'ancien coach du club, et à offrir un contrat de deux ans, soit jusqu'à la fin du mandat du président du club.