Tottenham : rien ne va plus pour Tanguy Ndombélé !

L'aventure de Tanguy Ndombélé à Tottenham vire au cauchemar. Placé sur la liste des transferts par la Spurs, l'ancien Lyonnais n'a finalement pas trouvé preneur et se retrouve placardisé au sein du club londonien. Écarté du groupe appelé à disputer la Conference League, le milieu français souhaitait vivement s'envoler vers d'autres cieux. Mais la somme exorbitante réclamée par Tottenham (60 millions d'euros) en a refroidi plus d'un et à juste titre.

Conscient de voir l'étau se resserrer autour de lui, l'international tricolore a très mal vécu ce départ avorté. Pire, Nuno Espirito Santo ne compte absolument pas sur lui cette saison et ne lui a pas offert une seule seconde depuis la reprise de la Premier League. Plus que jamais, Ndombélé ronge son frein, après un dernier exercice marqué par quelques fulgurances et surtout multiples divergences d'opinions avec José Mourinho. Dans une impasse, le natif de Longjumeau est placé en salle d'attente en attendant une ouverture lors du prochain mercato d'hiver.

Excédé, Daniel Levy ne veut plus entendre parler de Ndombélé

Et selon les informations de l'Evening Standard, Tanguy Ndombélé se sentirait de plus en plus isolé dans le vestiaire des Spurs. Très proche de Moussa Sissoko et Serge Aurier, le principal protagoniste ne se remettrait pas en privé du départ de Sissoko à Watford et de la rupture de contrat à l'amiable d'Aurier. Deux joueurs qui avaient pris l'habitude d'encadrer au quotidien le numéro 28 du club londonien. Une proximité qui apaisait également Ndombélé et lui permettait d'affronter les crises avec un peu plus de sérénité. Autre problème que doit également gérer le milieu de terrain : la perte de patience du président Daniel Levy.

Ce dernier constituait un soutien de poids malgré les 60 millions d'euros déboursés pour arracher l'ancien Amiénois à l'Olympique Lyonnais en 2019. Mais la patience de l'homme fort des Spurs a des limites, et la relation entre les deux hommes s'avère plus que glaciale désormais. Ce qui expliquerait donc pourquoi le dossier Ndombélé aurait été transmis au directeur du football Fabio Paratici. Les deux hommes doivent s'entretenir cette semaine pour évoquer la suite de leur collaboration. Une entrevue qui s'annonce décisive pour l'avenir de Tanguy Ndombélé à Tottenham...