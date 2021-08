Des grands clubs d'Europe tentent leur chance pour exfiltrer Tanguy Ndombélé de Tottenham

La suite après cette publicité

C'est une course contre le temps. À dix jours de la fermeture du mercato, Tanguy Ndombélé (24 ans) semble déterminé à quitter Tottenham. Il faut dire que l'avenir s'écrit ailleurs pour l'ancien Amiénois. Durant la préparation, Nuno Espirito Santo n'a pas du tout compté sur lui, préférant Hojbjerg, Skipp, Alli, Sissoko, Winks, Lo Celso et même le tout jeune John. Même l'entraîneur portugais a confirmé que le Français partait de très loin, à tel point qu'il ne l'a pas inscrit dans la liste de joueurs pouvant disputer la Conference League.

Ce week-end pour affronter Wolverhampton lors de la 2e journée de Premier League, c'est encore depuis sa télévision que le milieu de terrain regardera ses partenaires jouer. «Il ne faisait pas partie de l'équipe en Conference League car il n'est pas inscrit dans notre liste. Pour être tout à fait honnête avec vous, Tanguy ne jouera dimanche», confiait en conférence de presse le technicien du club londonien. Il ne s'agit plus d'une simple rumeur ou d'un constat, c'est maintenant un fait, deux ans seulement après son arrivée en provenance de l'OL contre 60 M€, Ndombélé ne jouera pas s'il reste.

Le Bayern et la Juve sont sur les rangs

Il faut désormais lui trouver une porte de sortie mais ça ne sera pas simple, et ce pour plusieurs raisons. Déjà le timing car nous arrivons déjà à la fin de cette fenêtre de transferts. Il y a également les exigences des Spurs et de son gourmand propriétaire Daniel Levy. D'après les informations concordantes de The Athletic et du Telegraph, Tottenham laissera partir le joueur pour 60 M€ ! Une somme énorme sur laquelle aucun club ne pourra ou ne voudra s'aligner. Reste à trouver des moyens détournés pour les clubs intéressés.

C'est par exemple le cas du Bayern Munich qui selon Sky en Allemagne a proposé une opération plutôt intéressante sur le papier : un échange avec Corentin Tolisso, en plus de 20 M€. Mais d'après le média, cette formule n'a pas plu aux Lilywhites, qui ont décliné l'offre. Ce n'est pas tout car Tuttosport indique dans ses colonnes aujourd'hui que Fabio Paratici, l'ancien directeur sportif de la Juventus, aujourd'hui en poste à Tottenham, a appelé son ancien bras droit et désormais successeur, Federico Cherubini, pour évoquer un échange entre l'ancien Lyonnais et Weston McKennie. Cette fois, c'est la Vieille Dame qui semblerait moins convaincue par cette opération...