Espagne : les causes du décès d’Alvaro Prieto révélées

Plusieurs jours après une disparition inquiétante, le Córdoba CF a communiqué lundi et avait annoncé «avoir le regret de vous informer que notre jeune joueur Álvaro Prieto a été retrouvé mort». Selon la Cadena COPE, la police locale a confirmé qu’un corps retrouvé entre deux wagons d’un train en marche, à la gare Santa Justa, de Séville, était celui d’Álvaro Prieto (18 ans), l’un de ses éléments du centre de formation et de l’équipe U19. Plusieurs clubs espagnols, ainsi que la RFEF, avaient apporté un message de soutien envers l’entourage du joueur et son club.

Selon les dernières informations d’El Mundo, les causes de sa mort auraient maintenant été révélées. Alors que Prieto tentait de regagner sa ville après avoir passé la nuit dans la capitale sévillane, le joueur de Cordoba est mort par électrocution le jour même de sa disparition. D’après les premières expertises médico-légales, Prieto avait des brûlures aux mains et des signes compatibles avec un choc électrique en raison des câbles à haute tension entre les wagons. Les enquêteurs de la police criminelle de Séville assurent qu’il s’agit d’une mort accidentelle.