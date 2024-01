CAN 2023 : énorme fiasco pour l’Algérie éliminée par la Mauritanie, l’Angola s’offre le Burkina Faso

Après le scénario complètement dingue du groupe C, c’était désormais au groupe D de rendre son verdict avec bien évidemment l’Algerie qui affrontait la Mauritanie. Pour les Fennecs, un nul pouvait être suffisant pour se qualifier en tant que meilleur troisième. Mais face à une équipe de la Mauritanie qui devait impérativement gagner pour se qualifier, les Algériens ne devaient pas jouer avec le feu et s’imposer pour même espérer terminer premiers du groupe ou deuxièmes. Pour ce match important, Djamel Belmadi faisait des choix forts en faisant tourner son effectif. Mahrez et Belaili allaient sur le banc. Ounas et Amoura débutaient alors qu’Houssem Aouar était aligné au milieu de terrain.

Des talents suffisants sur le papier pour gérer une équipe de la Mauritanie qui avait promis de tout tenter pour piéger l’Algérie dans cette CAN et ainsi se qualifier in extremis. Dans un scénario qu’on attendait en début de rencontre, l’Algérie dominait nettement son adversaire du soir et se procurait deux belles situations. Adam Ounas obligeait Niasse à s’illustrer d’un centre tir. L’ailier du LOSC envoyait aussi dans la foulée un bon centre pour Houssem Aouar qui, seul dans la surface, ne cadrait pas son tir. Et comme bien souvent dans ce genre de scénario, la Mauritanie punissait les Fennecs sur l’une de ses seules occasions. Yali Dellahi profitait de l’attentisme de la défense algérienne pour ouvrir le score et éliminer provisoirement l’Algérie de cette CAN 2023.

Scénario cauchemar pour les Fennecs

Alors au retour des vestiaires, Djamel Belmadi décidait de faire rentrer sa star Riyad Mahrez pour tenter d’égaliser. Mais le début de seconde période était largement à l’avantage des Mourabitounes qui loupaient plusieurs occasions en contre et en supériorité numérique. Cela redonnait confiance à l’Algérie qui ratait l’égalisation par deux fois. C’est d’abord Hicham Boudaoui de la tête qui tombait sur un Niasse vigilant, mais surtout Mandi qui voyait son tir à bout portant arrêté miraculeusement par le portier de Guingamp (70e). Au fil des minutes, la Mauritanie commençait à clairement reculer alors que l’Algérie par l’intermédiaire de Youcef Belaïli se procurait de plus en plus d’occasions. Mais les Mauritaniens restaient dangereux et manquaient d’ailleurs deux grosses occasions coup sur coup. Pape Ibnou Bâ tapait la barre alors que la cage était vide alors que Guessouma Fofana, profitant d’une perte de balle de Zerrouki, manquait son face-à-face (87e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Mauritanie 3 3 -1 1 0 2 3 4 4 Algérie 2 3 -1 0 2 1 3 4

Finalement, dans une fin de match épique, le score ne bougera plus. Nouveau fiasco pour l’Algérie éliminée dès les phases de poules par la Mauritanie qui se qualifie donc en tant que meilleur troisième en obtenant sa toute première victoire dans l’histoire de la CAN. Dans l’autre rencontre, entre les deux pays qualifiés l’Angola et le Burkina Faso, c’est la première place qui se jouait. Et dans cette rencontre plutôt sympathique, ce sont les Angolais qui ont pris les trois points. Grâce à des buts de Mabululu en première période puis Zini dans le temps additionnel, l’Angola empoche la victoire et s’empare donc de la première place de ce groupe D avec 7 points. Une grosse surprise clairement. De son côté, le Burkina Faso termine donc à la deuxième place.