La réponse cinglante de Tottenham au Bayern Munich pour Harry Kane, l’AC Milan veut du lourd pour son attaque

«Harry Kane a trouvé un accord avec le Bayern Munich» ! C’est ce que reprend le quotidien Bild ce matin sur sa couverture ! Mais en Angleterre, le son de cloche est différent et les journaux du pays annoncent que Tottenham a recalé, pour le moment, le club allemand. Comme l’indique le Daily Express, «les Allemands sont prévenus : Kane n’est pas à vendre» ! Même chose en Une du Daily Star qui reprend l’information. De son côté, The Guardian rapporte que «les Spurs réclament 115 M€» pour lâcher leur buteur et que le forcing du joueur pourrait convaincre les dirigeants londoniens. Et comme rien n’est fait en mercato, Le Parisien nous apprend dans ses pages intérieures que le PSG n’a pas abandonné la piste Harry Kane ! D’ailleurs, le club de la capitale a engagé un bras de fer avec le Bayern pour Lucas Hernandez mais aussi pour l’attaquant anglais. Bref, c’est un coup de billard à trois bandes qui oppose les deux clubs !

L’AC Milan veut frapper fort pour son attaque ! Selon La Gazzetta dello Sport, les Rossoneri visent 3 attaquants de renoms : Gianluca Scamacca, Alvaro Morata et Loïs Openda ! Les trois joueurs sont dans les petits papiers de Stefano Pioli qui a pris les choses en mains sur le mercato et rêve d’attirer l’un des trois buteurs. Mais cela aura un coût, reste à savoir la marge de manœuvre des dirigeants dans leur quête d’un buteur. Enfin, un mot sur la prolongation d’Adrien Rabiot à la Juventus ! Il Corriere dello Sport estime que «la Juve a réussi» ! «Adrien reste un an de plus, c’est une victoire pour la Vieille Dame. Milinkovic-Savic viendra seulement si un grand joueur s’en va», rapporte également le quotidien.

Le FC Barcelone aussi s’active sur le marché des transferts et le club catalan voit une bonne nouvelle prendre forme pour Marcelo Brozović ! Comme l’indique Sport sur sa Une ce matin : «Brozovic ouvre la porte. Le joueur de l’Inter ne parvient pas à trouver un accord financier avec Al-Nassr et rouvre les négociations avec le Barça. Le handicap du Barça est de trouver un accord de transfert avec l’Inter, qui demande 23 millions d’euros.» Reste à savoir si les Blaugranas peuvent se permettre une telle indemnité de transfert… Mais en opportunité de marché, le Barça vise un renfort au poste de latéral droit avec Ivan Fresneda de Valladolid ! «Face à la difficulté de trouver un pivot, le département sportif du Barça envisage de combler le vide sur le flanc droit. Le joueur de Valladolid, expérimenté en Liga, malgré ses 18 ans, est une opportunité de marché et est très apprécié.» Son prix est de 20 M€ soit le prix de sa clause libératoire.