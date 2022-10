OL : la première de Laurent Blanc, ça a donné quoi ?

La suite après cette publicité

Pour son grand retour en Ligue 1, six ans après son éviction du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc a été servi. Moins d'une semaine après son intronisation chez les Gones, en remplacement de Peter Bosz, le Président débutait les festivités en s'attaquant d'entrée au plat principal : le Stade Rennais. Un gros morceau pour se lancer. L'avantage avec un tel adversaire, c'est que le Cévenol s'est immédiatement vu proposer un joli défi pour tenter de relancer la machine rhodanienne. Neuvième du classement de Ligue 1 avec quatre points de retard sur les Bretons et dix sur la troisième place, l'Olympique Lyonnais lançait son opération 'remontada' face à un adversaire de choix.

Scruté par les curieux désireux de voir ce que donne ce Laurent Blanc après presque six ans de chômage (hormis sa brève aventure au Qatar), l'ancien coach du PSG débarquait donc au Roazhon Park avec une équipe organisée, non pas dans son 4-3-3 fétiche, en 3-4-1-2 avec de premiers choix forts. À commencer par une attaque à deux avec Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé. Un système davantage taillé pour l'ex-Gunner qui adore avoir un soutien. Sous Bosz, les deux buteurs cohabitaient d'ailleurs trop rarement à leur goût. Au milieu de terrain, gros changements. Arrivé cet été à Lyon et titulaire presque indiscutable sous Peter Bosz, Johann Lepenant n'était même pas sur la feuille de match. En revanche, l'arrivée de Blanc a fait un heureux : Houssem Aouar. Devenu remplaçant à l'OL, l'international a retrouvé une place de titulaire, une première depuis août dernier.

La défense, le gros bémol

Un sacré pari, mais pas une surprise. Blanc veut relancer certains cadres et leur donner l'opportunité de répondre sur le terrain. Ce qui explique donc également la titularisation du très critiqué Jérôme Boateng, bénéficiaire du passage à une défense à trois. Lui aussi jouait gros puisqu'il disputait tout simplement son premier match de la saison avec l'équipe première après de nombreuses semaines passées au placard. Enfin, toujours en défense, ce nouveau système faisait aussi les affaires de Malo Gusto, désormais plus à l'aise pour apporter de l'aide offensivement. Malheureusement pour les Gones, cela ne les a pas empêchés de s'incliner au terme d'un match riche en buts (3-2). Les Lyonnais avaient d'ailleurs ouvert le score par l'intermédiaire de Lacazette. Son duo avec Moussa Dembélé a d'ailleurs été l'un des points positifs de cette rencontre. Le "général" permettra également aux visiteurs d'égaliser à 2-2. Tout comme cette nouvelle organisation qui a permis au milieu rhodanien d'être un peu plus conquérant.

Le seul gros bémol a été la prestation défensive. Les trois réalisations rennaises sont en effet le fruit d'erreurs lyonnaises, notamment sur le deuxième but encaissé au retour des vestiaires et le troisième quelques secondes après un changement défensif (Da Silva a remplacé un Boateng moyen). Interrogé en zone mixte, Malo Gusto a d'ailleurs confirmé que Blanc n'avait pas aimé le deuxième encaissé par ses troupes. «On ne doit jamais prendre le but en début de deuxième période. On a fait quelques écarts défensifs qui nous mettent en difficulté. Mais il a confiance en nous et sait qu'on va remonter la pente». Même discours chez Damien Da Silva. «C'était mieux dans le contenu. On a vu une bonne équipe de Lyon. Malheureusement, on prend trois buts. On voulait être solide, mais on prend trois buts. C'est beaucoup trop, il faut rectifier ça. Il est resté positif dans le sens où on a marqué deux buts. Mais c'est compliqué en prenant trois buts. Il faut travailler sur ça».

Et le coach dans tout ça ? Interrogé par Prime Video, le champion du monde 98 tiquait vraiment sur les trois buts encaissés. «Le score est négatif, donc on ne peut pas se satisfaire, même s'il y a des choses intéressantes et à améliorer, mais ça, on le savait depuis le début. Ce que je regrette dans ce match-là, c'est non pas qu'il y ait des buts. Le but après la pause nous a fait mal, parce qu'on arrive à entrer dans cette seconde période. On est revenu au score, mais on prend ce troisième but. C'est beaucoup trop certes, mais il y a des choses à améliorer, on n'est pas surpris, et des choses améliorées dans la semaine et ça continuera au fil du temps. La discipline, quand tu prends 3 buts, c'est difficile à admettre». Il y a encore du travail à l'OL.