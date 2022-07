Juventus : Bremer ciblé pour remplacer De Ligt

Un temps pisté par le PSG, Gleison Bremer est désormais la cible de la Juventus, selon Sky Sport. Le joueur du Torino intéresse de nombreux clubs et devrait quitter le Torino. L'Inter Milan s'est également positionné sur le défenseur brésilien de 25 ans. Du côté de la Vieille Dame, il faut trouver un remplaçant à Matthijs De Ligt en partance pour le Bayern Munich et Bremer est une cible potentielle. Le Toro réclamerait 50 millions d'euros pour son joueur.

Après quatre saisons passés et 110 matchs au Torino, le défenseur central souhaite évoluer dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. Ce que l'Inter et la Juve peuvent proposer. Bremer est un second nom évoqué après celui de Pau Torres, le défenseur de Villarreal.