Accord entre la Juventus et le Bayern Munich pour Matthijs de Ligt !

Il est l'un des principaux protagonistes de l'épopée européenne de l'Ajax Amsterdam lors de la Ligue des Champions 2018/2019 : le défenseur central néerlandais Matthijs de Ligt avait su attirer l'œil de plusieurs cadors du Vieux Continent dont le Bayern Munich. La Juventus avait finalement remporté la bataille estivale en s'adjugeant l'Ajacide pour un chèque de plus de 85 millions d'euros. De quoi assurer une belle succession aux vieillissants Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini.

Et si sa première saison sous le maillot bianconero était plus que correcte (39 matches TCC, 4 buts et 1 passe décisive), les pépins physiques vont éloigner l'international Oranje des terrains de Serie A et d'Europe, manquant 21 matches, contre seulement 5 à l'Ajax en trois saisons. Néanmoins, il restait l'un des défenseurs importants, que ce soit sous les ordres de Maurizio Sarri, Andrea Pirlo ou Massimiliano Allegri. Mais le défenseur de 22 ans devrait bien changer d'air cet été...

Direction le Bayern Munich

En effet, Chelsea et le Bayern Munich s'étaient montrés intéressés au début du mercato estival pour accueillir Matthijs de Ligt, la Juventus Turin ayant ouvert la porte à un départ. Mais les dirigeants bianconeri ne font aucun cadeau aux prétendants, demandant 100 millions d'euros pour libérer le Batave de ses deux dernières années de contrat. Et ce sont les Bavarois qui ont su prendre l'ascendant dans cette bataille. D'après les informations de Bild, les deux directions ont su trouver un accord pour le transfert du natif de Leiderdorp.

Une entente qui survient après plusieurs jours de négociations, confirmées par le président bavarois Oliver Kahn. Le montant du transfert n'est pas encore connu mais il devrait dépasser le record du club (80M€ pour Lucas Hernandez en 2019) afin de pallier numériquement le départ libre de tout contrat de Niklas Süle au Borussia Dortmund et devenir ainsi la quatrième recrue estivale des Rouges. En signant un contrat de 5 saisons soit jusqu'en juin 2027, il retrouvera notamment à Munich ses anciens coéquipiers à Amsterdam Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch.