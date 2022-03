FC Porto : Evanilson, l'homme qui a déjà presque fait oublier Luis Diaz

Ce week-end, Porto a fait le travail en s'offrant le club de Paços de Ferreira (4-2). Auteur d'un doublé lors de ce match, Evanilson a permis aux Dragões de conforter leur place de leader en championnat avec six points d'avance sur le Sporting CP. L'attaquant brésilien confirme par ailleurs sa bonne forme cette saison et son changement de statut. International U23 avec le Brésil, l'attaquant de 22 ans a connu une ascension linéaire. Formé à Fluminense avant de rejoindre Tombense, il a finalement rallié Porto en septembre 2020 contre un chèque important de 8,8 millions d'euros. En apprentissage la saison dernière avec 4 buts inscrits en 24 matches, il s'est distingué en fin de saison en marquant 6 buts en 5 matches de deuxième division avec la réserve. Des performances qui ont maintenu l'équipe B de Porto et qui lui ont offert davantage de perspectives avec l'équipe première.

La suite après cette publicité

MVP Liga Portugal ⭐ Evanilson

Mérito e Valores Porto ⭐ Pepê#FCPorto #FCPFFCP pic.twitter.com/BMHV01Qrta — FC Porto (@FCPorto) March 6, 2022

Remplaçant lors des deux premiers mois de compétition, il a dû ronger son frein pendant un bon moment. Brillant en Coupe du Portugal (où il a marqué 7 buts en 5 matches cette saison et qui lui permet d'être le meilleur buteur de la compétition), il va profiter de ses performances dans la compétition pour avoir des chances en championnat. Auteur d'un doublé contre Boavista (4-1) le 30 octobre dernier, il est depuis resté titulaire sur tous les matches où il était disponible en championnat. Prenant en importance au fil des semaines, il comptabilise 8 buts lors des 8 derniers matches de championnat pour un bilan global de 18 réalisations et 4 offrandes en 33 matches. Meilleur buteur du club dépassant même Luis Diaz parti cet hiver pour Liverpool, il se distingue par une vraie affinité avec Mehdi Taremi qui lui a délivré 4 offrandes.

Un joueur qui ne cesse de progresser

Élu homme du match après son doublé lors du dernier match contre Paços de Fereira, il glissait d'ailleurs un petit mot en hommage à l'attaquant iranien : «je remercie toute l'équipe pour le grand travail fourni, à Taremi pour les passes décisives et maintenant il faut continuer à travailler.» Et justement, son travail n'est pas passé inaperçu auprès de son coach Sérgio Conceiçao : «je regarde d'autres caractéristiques (que la finition ndlr) et la connexion qu'il provoque dans les mouvements de soutien, il explore bien l'arrière de la ligne défensive adverse [...] Chacun a ses propres caractéristiques. Je suis très content de Taremi, Evanilson et Toni Martínez, ils ont fait un excellent travail.» Dans une attaque huilée aux côtés de Vitinha, Pepê, Fabio Vieira ou encore Mehdi Taremi, Evanilson n'a eu de cesse de progresser et il en est lui-même conscient.

«Depuis que je suis arrivé, mon travail m'a beaucoup fait évoluer, en tant que joueur et en tant que personne. Ça se voit sur le terrain. Je suis content de ça. Il faut continuer à travailler dur, pour aller aussi loin que possible» a-t-il noté. Né à Fortaleza comme une certaine gloire du club portista qui se nomme Mario Jardel, Evanilson est en pleine ascension avec les Dragões. Si perdre Luis Diaz aurait pu mettre un sacré coup aux ambitions du FC Porto, le club portugais a su s'en remettre et se retrouve bien engagé dans deux compétitions (Championnat + Coupe Nationale) en plus d'être encore en course en Europa League. Devant affronter l'Olympique Lyonnais ce mercredi en huitième de finale, le FC Porto pourra s'appuyer sur la grande forme d'Evanilson. Toujours muet dans les compétitions européennes en 11 matches disputés, celui qui est aussi à l'aise du pied droit et du pied gauche, entend bien ouvrir son compteur sur la scène continentale. L'Olympique Lyonnais devra particulièrement s'en méfier...