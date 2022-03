Liga Portugal : avant l'OL, Porto assure à Paços de Ferreira

Futur adversaire de l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa, le FC Porto devait assurer la victoire contre Paços de Ferreira à l'occasion de la 25ème journée de Liga Portugal, afin de conserver sa place de leader. Rapidement, Pepe ouvrait le score grâce à Pepe (1-0, 17e). Mais quelques instants plus tard, Delgado égalisait pour Ferreira (1-1, 31e). Avant la pause, Evanilson redonnait l'avantage pour Porto (2-1, 38e).

Le match s'est ensuite emballé en seconde période et Evanilson s'est offert un doublé, avant que Porto ne prenne le large grâce à Taremi (4-1, 52e et 59e). En fin de rencontre, Paços de Ferreira revenait au score, mais n'empêchait pas le FCP de s'imposer afin de conserver six points d'avance sur le Sporting Portugal, avant de recevoir Tondela lors de la prochaine journée et après Lyon. 10e, Ferreira devra se ressaisir contre Tondela lors de la prochaine journée. L'OL est prévenu.