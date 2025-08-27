Benfica : l’irrésistible montée en puissance d’Amar Dedic

«Je pense que je peux aider l’équipe dans son très bon style offensif. Je fais aussi de mon mieux défensivement, évidemment parce que c’est aussi très important. Je peux amener beaucoup d’émotions dans cette atmosphère. Le plus important pour moi est de jouer avec le cœur, de me battre pour le club, pour tout le monde.» Voilà ce qu’avait promis Amar Dedic lors de son arrivée à l’OM en février dernier. Finalement, le passage du talentueux bosniaque à Marseille n’aura été qu’anecdotique. Peu utilisé par Roberto De Zerbi, l’ancien du RB Salzbourg n’a pu montrer qu’un échantillon de son talent sur la Canebière (une passe décisive en 10 matches).

La suite après cette publicité

Prêté par le club autrichien, le latéral polyvalent de 23 ans n’a pas été conservé au-delà de son prêt. Finalement, cette courte aventure marseillaise lui a permis de taper dans l’œil de plusieurs belles équipes européennes. Parmi ces dernières, Benfica n’a pas hésité à passer à l’action. À la recherche d’un latéral suite au départ d’Alvaro Carreras au Real Madrid, les Lisboètes n’ont pas hésité avant d’aligner les 12 millions d’euros réclamés par leurs homologues autrichiens. Ainsi, de remplaçant peu estimé à Marseille, Amar Dedic est devenu un titulaire quasi inamovible à Benfica. Et avec cette confiance, l’Autrichien de naissance ne cesse d’impressionner depuis ses débuts à Lisbonne.

La suite après cette publicité

Benfica est déjà sous le charme d’Amar Dedic

Capable d’évoluer à droite et à gauche dans une défense à 4 ou à 5, Dedic a été aligné comme défenseur droit sous les ordres de Bruno Lage. Une franche réussite jusqu’ici. Impressionnant par ses qualités techniques et son abattage physique, l’ancien de Salzbourg a déjà conquis un Estadio da Luz très exigeant. Brillant lors de la double confrontation face à Nice lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, le numéro 17 benfiquiste a également été rayonnant lors de ses deux premiers matches de championnat. Auteur d’une passe décisive lors du dernier match contre Tondela (3-0), Dedic a donc confirmé des débuts plus que prometteurs. Au Portugal, Dedic fait déjà l’unanimité. Comparé à l’ancien chouchou Alvaro Carreras, le droitier a même été complimenté par d’anciens visages du club lisboète.

Luis Filipe, ancien arrière droit du club, n’a pas caché son admiration pour l’ancien Marseillais : «c’est un joueur très vertical avec une forte propension offensive. Sans être trop exposé défensivement, il a trouvé les conditions pour se déployer davantage offensivement. Défensivement, il pourrait rencontrer des difficultés, mais il est clairement très offensif et crée de nombreux déséquilibres, ce qui est un atout pour un club de la taille de Benfica aujourd’hui.» Et même si le retour d’Alexander Bah, le titulaire au poste de défenseur droit, dans les prochains mois, Dedic a tout pour basculer la hiérarchie et entend bien poursuivre sur ses débuts prometteurs avec Benfica.