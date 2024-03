L’OL veut guérir de la Lacazette-dépendance

Dimanche dernier, au moment de dévoiler le groupe retenu pour affronter le Racing Club de Lens le soir-même, l’Olympique Lyonnais n’a pas inscrit le nom d’Alexandre Lacazette sans donner d’explication. Pourtant, deux jours avant en conférence de presse, Pierre Sage était plutôt optimiste concernant la participation de son capitaine à la rencontre face aux Nordistes. Mais finalement, l’avant-centre lyonnais n’a pas pu tenir sa place. C’est donc Gift Orban, recruté cet hiver, qui l’a remplacé à la pointe de l’attaque. Brouillon et peu inspiré, il n’a pas réussi à faire oublier le Général le temps d’une soirée. Une soirée où Lyon a été battu 3 à 0 par les troupes de Franck Haise.

Après la rencontre, Pierre Sage a évoqué l’absence de son numéro 9, sorti sur blessure face à Strasbourg quelques jours plus tôt (béquille). «J’étais vraiment dans l’idée qu’il allait jouer ce match et qu’il n’y avait aucune inquiétude. Malheureusement, le test qu’on a fait hier (samedi) dans la séance collective n’a pas validé sa participation et le bon sens nous a animé. On s’est dit qu’il fallait mieux qu’il continue à se soigner et qu’il puisse enchaîner les deux matchs suivants, plutôt qu’on prenne un risque et qu’on aggrave vraiment les choses. Donc on est resté sur cette idée-là. (…) Après sur le match, effectivement, c’est un joueur qui nous a manqué, dans le sens où notre plan de jeu initial voulait qu’on aille chercher notre ligne haute sur les premiers ballons.»

La vie sans Lacazette est difficile

Les pensionnaires du Groupama Stadium espéraient retrouver Lacazette face à Lorient ce week-end. Mais a priori, il ne sera pas de la partie comme l’a indiqué Pierre Sage en conférence de presse ce jeudi. «Il s’est entraîné à part, on est à peu près dans la même situation que la semaine dernière donc je vais être moins optimiste. On verra demain.»Le technicien de 44 ans espère malgré tout que son équipe sera capable d’avancer sans son arme offensive. « Aujourd’hui, une équipe de football ne peut pas reposer sur un seul joueur, un seul individu. Dans ces moments-là, quand on est capable de jouer ensemble, l’équipe marque. Qui marque, on s’en fiche un peu.» Nicolas Tagliafico est du même avis. «Notre meilleur buteur et capitaine, Lacazette, est celui qui fait la différence. Nous devons travailler ensemble et nous créer des occasions même s’il n’est pas là. Nous avons d’autres joueurs offensifs de qualité dans l’équipe. Continuons à travailler en équipe pour nous créer des occasions.»

Pourtant avec ou sans Lacazette, ce n’est pas vraiment la même chose. Cette saison, l’ancien joueur d’Arsenal a marqué 13 buts et délivré 2 assists en 24 apparitions toutes compétitions confondues, dont 22 en tant que titulaire. Meilleur buteur de l’équipe, il a inscrit 13 des 32 buts marqués par son équipe toutes compétitions confondues. Il a ainsi manqué 4 rencontres. L’OL en a perdu 3 (PSG, Reims et Lens) et a fait 1 nul (Nice) sans lui. L’équipe n’a gagné aucun match sans lui. C’est dire son importance aussi bien au niveau offensif qu’au niveau du leadership. Parmi les autres éléments offensifs, Gift Orban (1 but), Ernest Nuamah (1 but, 2 assists), Rayan Cherki (2 buts, 4 assists), Malick Fofana (1 but), Saïd Benrahma (1 but) et Mama Baldé (0 but) peinent à se montrer aussi décisif. Il faudra pourtant y parvenir lors d’un match très important à Lorient.