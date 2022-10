L'OL met sérieusement la pression sur John Textor

La suite après cette publicité

«J'ai vraiment un amour sincère pour ce sport, je ne me suis jamais considéré comme un investisseur, quand ce mot apparaît ça me fait bizarre. Je me considère comme un bâtisseur. Je suis ici en tant que ressource», avait lâché le supposé nouvel actionnaire de l'Olympique Lyonnais, lors d'une conférence de presse où il était accompagné de Jean-Michel Aulas. Mais depuis, outre quelques sorties médiatiques remarquées contre l'OM et le PSG, l'Américain n'est toujours pas actionnaire de l'OL.

Le rachat d'OL Groupe par John Textor (Eagle Football) devait se faire le 30 septembre, mais avait ensuite été repoussé au 21 octobre. Via un nouveau communiqué publié ce lundi, l'OL a affirmé que le deal était encore reporté. De quoi sérieusement semer le doute auprès des supporters et surtout des actionnaires. «Pathé, IDG Capital et Holnest (N.D.L.R. les trois actionnaires majoritaires), OL Groupe et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation de l'opération au 17 novembre 2022», assurait un communiqué.

Un ultimatum pour John Textor

Cependant, pour rassurer tout le monde, OL Groupe assure qu’«à ce jour, des progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l’opération». Mais selon les dernières informations du Progrès, les actionnaires du groupe songeraient à opter pour un droit à la résiliation et demander des indemnités si John Textor venait à ne pas assurer, via un engagement écrit, l’apport de la société d’investissement Ares Management, qui doit prêter 400 M€ dans ce dossier.

La pression est donc mise sur l'actionnaire américain, car il y a un risque qu'OL Groupe ne se mette à la recherche d'un nouvel investisseur, plus fiable. Ce qui serait un drame pour l'image du club lyonnais, qui avait annoncé l'arrivée de Textor lors d'une conférence, devant toute la presse. Pour rappel, la cotation de l’action OL Groupe est suspendue en Bourse depuis mercredi dernier, durant les discussions en cours.