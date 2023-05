Real Madrid : Dani Ceballos vers la sortie ?

La suite après cette publicité

Pendant un temps proche de prolonger avec le Real Madrid, Dani Ceballos pourrait finalement plier bagages à la fin de son contrat en juin prochain. Une information révélée par nos confrères de Marca. Il y a trois semaines, la Maison Blanche a fait une première offre de renouvellement qui n’a pas convaincu le milieu de terrain espagnol, ni son entourage. Ces derniers en attendaient plus.

Le joueur de 26 ans est en discussion avec le Real Betis et dispose d’une offre importante de l’Italie. L’Atlético de Madrid est également intéressé par le dossier et attend de voir ce qui va se passer. À l’heure actuelle donc, la prolongation de l’Andalou semble plus que compliquée avec les Merengues. La communication entre les deux parties est toutefois toujours ouverte.

À lire

Real Madrid : Dani Ceballos se moque du Barça et de Ronald Araújo