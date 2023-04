Real Madrid : l’avenir de Dani Ceballos se précise

La suite après cette publicité

Les négociations entre le Real Madrid et Dani Ceballos pour sa prolongation ont débuté. Alors que le contrat du milieu de terrain espagnol expire en juin prochain, la Maison Blanche a appelé l’entourage du joueur, selon AS. L’objectif est de trouver une date pour la réunion qui évoquera sa prolongation avec les Merengues. Une rencontre qui aura lieu une fois que les Madrilènes auront terminé leur parcours dans les deux compétitions dans lesquelles ils sont engagés : la Ligue des Champions et la Coupe.

La volonté du joueur de rester dans le club de la capitale espagnole est totale. Ce dernier aura une place importante dans le projet sportif du champion d’Europe en titre. Si, contre toute attente, une solution n’est pas trouvée lors de ses négociations, le joueur de 26 ans préfère continuer à jouer dans le championnat espagnol. Le FC Barcelone et Valence sont notamment intéressés par son profil.

À lire

Real Madrid : Dani Ceballos se moque du Barça et de Ronald Araújo