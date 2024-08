SPL : Al-Hilal l’emporte au forceps sur Damac

La Saudi Pro League a repris il y a quelques jours et c’est déjà l’heure de la 2e journée de championnat. Champion en titre, Al-Hilal est difficilement venu à bout de Damac 3-2. C’est Mitrovic qui a une nouvelle fois assuré le succès aux siens. Le Serbe a inscrit un doublé (45e+5 et 84e) alors qu’Al-Juwayr avait égalisé avant le dernier quart d’heure (73e). Damac a lui marqué par de vieilles connaissances de la Ligue 1 : Kamano (49e) et Diallo (53e).

Al-Hilal en profite pour conserver la tête grâce à ses deux succès inauguraux. Dans l’autre match du soir, Al Wehda l’a emporté sur Al Orubah 2-1. Un peu plus tôt dans la journée, Al-Ettifaq a battu Al Akhdoud 1-0 sur un but de l’ancien Lyonnais Moussa Dembélé.