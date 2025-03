Liga : grâce à Mbappé, le Real Madrid bat Villarreal et passe leader

8 ans que le Real Madrid n’avait plus gagné en Liga à Villarreal (en février 2017, 2-3). À l’époque, Kylian Mbappé fêtait à peine ses 19 ans, et il était sur le point de réaliser sa grande saison sous les couleurs de Monaco. Dans l’intervalle, l’enfant de Bondy a eu le temps de devenir champion du monde, meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, et même désormais joueur du Real Madrid. C’est à croire que pour le club espagnol, le problème insoluble de la Ceramica ne pouvait être résolu que par un seul homme : Kylian Mbappé. Ce soir, en plus d’avoir permis d’enrayer la série noire de son club, il lui a permis à d’enregistrer un succès capital dans la course au titre (1-2).

Ce n’était pourtant pas une mince affaire, et Ayoze Perez avait rappelé aux Merengues qu’ils ne débarqueraient pas en terrain conquis. Dès la 4e minute, l’international espagnol se heurtait à un Thibaut Courtois vigilant, après un numéro en pivot, puis une nouvelle fois lorsque le Belge s’employait prodigieusement pour repousser sa nouvelle tentative (7e). Il était finalement impuissant quelques instants plus tard sur un corner adverse, quand Tchouameni voyait le ballon rebondir malencontreusement sur son corps, au plus grand bonheur de Foyth (9e). Les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but du Real, mais Courtois maintenait son équipe à flot (17e, 31e)… Puis Mbappé faisait la décision.

31 buts au Real Madrid pour Mbappé,

L’international tricolore avait du nez et suivait bien une action de Brahim Diaz, dont la tentative de piqué était repoussée par Conde. Il égalisait d’une demi-volée opportuniste au point de penalty (17e). Mais le clou du spectacle était bien sa deuxième œuvre, la 31e depuis son arrivée au Real Madrid, lorsqu’il était trouvé par Lucas Vazquez à l’entrée de la surface. L’ancien Parisien scannait en un clin d’œil la position de Conde, puis déclenchait à l’instinct une frappe à mi-hauteur pour donner l’avantage aux Madrilènes (23e). En l’absence de Vinicius, laissé sur le banc au même titre que Rüdiger, Mbappé faisait le show avec Rodrygo, son relais privilégié.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 60 28 +32 18 6 4 59 27 5 Villarreal 44 27 +11 12 8 7 49 38

Le Brésilien était proche d’enfoncer le clou après un échange avec le Français dans la surface, mais trouvait le petit filet extérieur (31e). Territorialement, Villarreal avait nettement l’avantage, mais était incapable de concrétiser cette domination au retour des vestiaires. La frustration gagnait du terrain dans les esprits, et Foyth, pas loin du doublé, se plaignait d’un coup reçu au visage par Bellingham, qui s’en tirait sans sanction. Dans une fin de match décousue qui aura vu Villarreal tirer 14 fois de plus que son adversaire, personne n’était en mesure de retrouver le chemin jusqu’au but, ce qui satisfaisait évidemment les Merengues. Grâce à leur succès ce soir, ils reprennent provisoirement les commandes de la Liga, et distancent le Barça (qui a deux matchs en retard) à trois points. Les troupes de Marcelino sont 5es.