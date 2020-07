Le Bayern Munich a enfin accepté le départ de Thiago Alcantara...

Ce n’est plus une surprise. Après sept ans passés au Bayern Munich, Thiago Alcantara (29 ans) a finalement choisi de ne pas prolonger son contrat (2021), désireux de changer d’air à la fin de la saison. Cependant, les dirigeants bavarois, Karl-Heinz Rummenigge en tête, ont toujours gardé un petit espoir de pouvoir le faire changer d’avis. Mais hier soir, le président du Bayern a donné une interview à Sky Sport Allemagne dans laquelle il semble enfin s’être fait à l’idée que son milieu de terrain mettra bien les voiles cet été.

La suite après cette publicité

« En fait, les conversations qu'Hasan (Salihamidzic, le directeur sportif, ndlr) a eues avec lui ont toujours été très productives. Et à un moment donné, il semblait que tout était clair (concernant sa prolongation). Mais ensuite, Thiago a informé Hasan qu'il aimerait faire quelque chose de nouveau, et c'est ainsi. Vous devez l’accepter. Il a encore un contrat d’un an et s’il tombe d’accord avec un club, ce club devra payer une certaine somme », a-t-il déclaré, avant de réagir aux 35 M€ qui seraient demandés pour l’Espagnol.

Rummenigge comprend Thiago

« Je ne veux pas faire de commentaires publics sur la somme que nous avons en tête. Nous verrons ça, mais comme je l’ai déjà dit, ce ne sera pas les soldes d'été. Il faudra toujours qu'il y ait une certaine quantité d’argent pour que nous laissions partir le joueur. » Les courtisans de l’ancien pensionnaire du FC Barcelone sont donc prévenus. Enfin, Rummenigge a eu un dernier mot pour son futur ex-joueur. Forcément déçu de ne pas pouvoir le prolonger, le dirigeant allemand a indiqué qu’il comprenait quand même son choix et qu’il ne lui en voulait pas.

« Non, je ne suis pas du tout en colère, je l'aime bien. Je pense que c'est un grand footballeur et c'est aussi une bonne personne. Et il ne faut pas oublier non plus qu’à 29 ans, il est à un âge où, s'il veut faire quelque chose de nouveau, il doit le faire maintenant parce que s’il avait trois ans de plus, ce serait plus difficile. » La chasse au Thiago est donc officiellement ouverte !