MHSC - OL : les compositions officielles

Match en retard de la 1re journée de Ligue 1, le duel entre Montpellier et l'Olympique Lyonnais promet beaucoup entre deux candidats aux places européennes. A domicile, le Montpellier HSC s'établit dans un 3-5-2 assez traditionnel avec Jonas Omlin comme dernier rempart. Pedro Mendes, Vitorino Hilton et Daniel Congré composent la défense alors que les rôles de pistons sont assurés par Arnaud Souquet et Mihailo Ristic. Dans l'entrejeu, on retrouve Jordan Ferri, Damien Le Tallec ainsi que Téji Savanier. Enfin, Gaëtan Laborde et Andy Delort sont associés en attaque.

De son côté, l'Olympique Lyonnais mise aussi sur un 3-5-2 classique avec Anthony Lopes dans les buts. Le Portugais peut compter sur Jason Denayer, Marcelo Guedes et Joachim Andersen devant lui. Les couloirs sont occupés par Léo Dubois et Maxwel Cornet alors que le double pivot est constitué de Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret. Enfin, Houssem Aouar soutient Karl-Toko Ekambi et Tino Kadewere en attaque.

Les compositions :

Montpellier HSC : Omlin - Mendes, Hilton, Congré - Souquet, Ferri, Le Tallec, Ristic - Savanier - Laborde, Delort

Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Andersen - Dubois, Guimaraes, Caqueret, Cornet - Aouar - Ekambi, Kadewere