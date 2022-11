Angleterre : Mauricio Pochettino pourrait devenir sélectionneur

La suite après cette publicité

On s'attendait peut-être à le voir rebondir plus rapidement. Libre de tout contrat depuis son départ forcé du PSG cet été, Mauricio Pochettino n'a pas encore accepté de nouveau challenge. De retour en Angleterre depuis, il espérait notamment prendre la tête d'un gros club anglais en cours de saison. Chelsea a d'ailleurs pensé à lui pour remplacer Thomas Tuchel, mais a finalement décidé de miser sur Graham Potter. En France, c'est l'OGC Nice qui souhaitait le récupérer, il y a quelques semaines, mais le coach argentin attendait une équipe plus huppée et n'a donc pas répondu favorablement à la proposition niçoise. Car si son aventure parisienne a été très décevante, le natif de Murphy garde une grosse cote Outre-Manche.

Pour preuve, il est souvent dans les petits papiers des gros clubs de Premier League... mais pas que. En effet, ce samedi, The Telegraph nous apprend qu'il est aussi très bien placé pour prendre la tête de la sélection anglaise après la Coupe du monde. Selon le média britannique, l'avenir de Gareth Southgate sera remis sur la table après le Mondial même en cas de bon parcours. La fédération anglaise estime notamment que le sélectionneur anglais, à la tête des Three Lions depuis 6 ans, arrive à la fin d'un cycle et qu'il faut désormais repartir sur une nouvelle dynamique. Mais le problème reste le manque de choix pour lui succéder puisqu'aucun entraîneur anglais ne sort du lot.

Il a été supervisé un match

Graham Potter avait été considéré comme un candidat sérieux pour janvier, mais il a rejoint Chelsea pour une nouvelle aventure. Alors la FA s'est aussi penchée sur le nord-irlandais, Brendan Rodgers, qui entraîne actuellement Leicester. Ces dernières semaines, Thomas Tuchel s'est également dit ouvert pour prendre le poste de sélectionneur des Three Lions. Mais c'est surtout Mauricio Pochettino qui semble avoir un temps d'avance pour le moment. L'ancien coach du PSG est très proche de la culture anglaise et a toujours gardé de bons contacts au pays.

En plus de sa connaissance du football anglais, le technicien argentin a aussi l'avantage de connaître parfaitement John McDermott, le nouveau directeur technique de la fédération anglaise qui choisira le prochain sélectionneur. Les deux hommes ont longtemps travaillé ensemble à Tottenham. The Telegraph ajoute même que Mauricio Pochettino aurait déjà commencé à superviser l'Angleterre puisqu'il était à Wembley pour le dernier match de préparation de la Coupe du monde de l'Angleterre face à l'Allemagne (3-3). On pourrait donc bien retrouver Pochettino sur le banc, dans un nouveau rôle cette fois-ci...