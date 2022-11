Coupe du monde 2022 : ce qu'il faut savoir de l'Angleterre

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification et le groupe :

Habituée des grands rendez-vous, l'Angleterre n'a rencontré aucune difficulté à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar. La sélection ayant terminé quatrième de la dernière édition, en 2018, a roulé sur le groupe I dans lequel elle se trouvait en compagnie de la Pologne, l'Albanie, la Hongrie, Andorre et Saint-Marin. Les Three Lions ont terminé les qualifications invaincus, avec six points d'avance sur leurs dauphins, les Polonais. Redoutable offensivement (39 buts marqués, meilleure attaque des qualifs), l'Angleterre a aussi affiché une solidité défensive intéressante (3 buts encaissés en 10 matchs). La troupe de Gareth Southgate s'est seulement cassée les dents sur les partenaires de Lewandowski (1-1) et face à la Hongrie à Wembley (1-1). Présents dans le groupe B du Mondial 2022, les Anglais lanceront leur compétition contre l'Iran (21 novembre) avant de se frotter aux États-Unis (25 novembre) et au Pays de Galles (29 novembre).

Le XI type

Pickford - Walker, Maguire, Stones - James, Bellingham, Rice, Shaw - Foden, Sterling - Kane

Les qualités et faiblesses

Pétrie de joueurs de qualités offensivement, à l'instar d'Harry Kane, Phil Foden, Raheem Sterling, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Marcus Rashford ou encore Mason Mount, l'Angleterre reste une nation capable de faire mal à n'importe quel adversaire. Malgré cet énorme potentiel offensif, on ne peut pas dire que cette équipe pratique un football attractif et séduisant. Capables de coups de génie par moment grâce à la créativité de leurs attaquants ou à la malice du redoutable capitaine des Anglais, les Three Lions ont le mérite de jouer avec le cœur et de ne jamais rien lâcher. Leur combativité à toute épreuve reste l'une de leurs forces, en témoigne le come-back récent contre l'Italie à Wembley (3-3, après avoir remonté deux buts de retard en quelques minutes), alors que l'apport des latéraux, un secteur bien garni outre-Manche, reste un plus pour cette formation. Southgate a aussi l'avantage de pouvoir s'appuyer sur un milieu de terrain très costaud (Bellingham, Rice ou encore Phillips et Henderson).

Défensivement parlant, difficile d'en dire autant pour l'Angleterre, qui connaît plus de difficultés, notamment récemment, dans ce secteur de jeu. Il y a, tout d'abord, le problème du gardien de but. Le titulaire depuis plusieurs années, Jordan Pickford, est capable du meilleur comme du pire, même s'il est dans une bonne dynamique avec Everton. Aaron Ramsdale a pris du gallon derrière et pourrait bien lui chiper sa place, Nick Pope n'ayant pas forcément montré satisfaction quand il a eu sa chance. Que dire d'Harry Maguire, à qui Southgate a maintenu sa confiance pendant de longs mois alors qu'il patinait avec Manchester United. L'arrière-garde anglaise dispose de joueurs fiables (Stones, Tomori, White, Guehi, Mings, Dier), mais d'aucun de classe mondiale, ce qui peut faire défaut, notamment face aux grosses nations.

Le sélectionneur : Gareth Southgate

Critiqué pour ses difficultés à mettre en place un jeu cohérent à la tête des Three Lions, Gareth Southgate reste toutefois l'homme ayant permis à son pays d'atteindre la finale d'un championnat d'Europe pour la première fois de son histoire lors de l'Euro 2020 (perdu contre l'Italie). Il a aussi hissé l'Angleterre jusqu'en demi-finale du dernier Mondial, en Russie, échouant contre la Croatie (1-2) avant de laisser la 3ème place d'honneur à la Belgique (0-2), confirmant qu'il pouvait ramener l'Angleterre au premier plan sur la scène internationale. Mis en danger par la série de mauvais résultats concédés par la sélection anglaise (6 matchs sans victoire, série en cours), le technicien de 52 ans a peut-être sauvé sa peau en revenant de loin contre l'Italie, en Ligue des Nations (3-3). Southgate dispose d'un bel effectif capable de faire un beau parcours au Qatar. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ex-coach de Middlesbrough sait que la patience de sa Fédération a ses limites.

La star : Harry Kane

Un Mondial pour briller. Capitaine de la sélection anglaise, Harry Kane est assurément LA star de cette équipe. L'homme aux 51 buts en 75 capes aura à cœur de prouver qu'il peut bel et bien faire très mal, même face aux grosses nations. Lors du dernier Mondial, il avait certes trouvé le chemin des filets à 6 reprises en 6 matchs, mais à chaque fois face à des équipes de moins gros calibre (doublé contre la Tunisie, triplé face au Panama, 1 but contre la Colombie). Il s'était "rattrapé" à l'Euro 2020 en marquant contre l'Allemagne, l'Ukraine et le Danemark lors des matchs couperets. Cette Coupe du monde sera également une belle vitrine pour lui. À bientôt 30 ans, le serial buteur de Tottenham, qui reste sevré de trophée, pourrait bien changer d'air l'été prochain après son départ avorté à Manchester City.

L'attraction : Phil Foden

On aurait pu parler de Bukayo Saka, qui n'en finit plus de prendre de l'ampleur au Royaume de Sa Majesté avec Arsenal. Mais la pépite de Manchester City, Phil Foden, a peut-être encore un cran d'avance sur son compatriote pour le moment. Redoutable balle au pied, capable lui aussi de provoquer sans cesse et de faire des différences, aussi bien grâce à sa qualité de passe que de frappe ou encore dans les petits espaces dont il raffole, le feu-follet des Cityzens est une arme redoutable pour l'Angleterre. Le jeune de 22 ans a énormément progressé sous les ordres de Pep Guardiola, notamment dans la zone décisive et dans la finition. Autour d'Harry Kane et de Raheem Sterling, Foden sera à surveiller de très près lors de ce Mondial qatari.

La dernière liste :**

Gardiens : Aaron Ramsdale (Arsenal), Dean Henderson (Nottingham Forest) et Nick Pope (Newcastle)

Défenseurs : Fikayo Tomori (AC Milan), Marc Guéhi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Conor Coady (Everton), Ben Chilwell*** (Chelsea), Luke Shaw (Manchester United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle) et Reece James (Chelsea)

Milieux : Declan Rice (West Ham), Kalvin Phillips (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), James Ward-Prowse (Southampton), Jordan Henderson (Liverpool), Bukayo Saka (Arsenal) et Mason Mount (Chelsea)

Attaquants : Raheem Sterling (Chelsea), Jack Grealish (Manchester City), Jarrod Bowen (West Ham), Harry Kane (Tottenham), Tammy Abraham (AS Rome) et Ivan Toney (Brentford)

** Gareth Southgate annoncera sa liste le 14 novembre

*** Forfait pour la Coupe du monde