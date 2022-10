Angleterre : Thomas Tuchel pose sa candidature

La suite après cette publicité

La préparation de l'Angleterre pour la Coupe du monde n'est pas de tout repos. Malgré une demi-finale en 2018 et une finale à l'Euro 2020, les Three Lions sont dans le dur avant de s'envoler pour le Qatar. Autrefois outsiders d'une compétition où ils affronteront l'Iran, les États-Unis et le pays de Galles au sein du groupe B, ils ont vu leur cote s'effondrer ces dernières semaines. La faute à des performances ratées en Ligue des Nations où ils ont d'ailleurs été relégués en ligue B.

Malgré l'échéance du Mondial, Gareth Southgate est sur la sellette. Il devrait tout de même conserver son poste, question de timing oblige, mais déjà en juin dernier, la FA avait senti le besoin de le conforter publiquement. Depuis, les choses ne se sont pas vraiment arrangées avec une nouvelle défaite contre l'Italie et un nul face à l'Allemagne. D'ailleurs durant cette dernière rencontre, l'Angleterre a enfin réussi à marquer dans le jeu, chose qui ne lui était plus arrivée depuis un match face à Saint-Marin en novembre 2021.

Tuchel pose sa candidature pour l'Angleterre

Le sélectionneur n'a jamais été autant discuté depuis qu'il a pris le poste en 2016 et malgré un contrat courant jusqu'à 2024, il ne serait pas étonnant de voir la fédération prendre une décision radicale en fonction de ce qu'il se passera au Qatar. Un nom a déjà été cité pour prendre la suite. Il s'agit de Mauricio Pochettino. L'Argentin est bien connu au pays où il a dirigé Southampton (2013/2014) et surtout mené Tottenham (2014-2019) jusqu'en finale de Ligue des Champions en 2019, quelques mois avant son licenciement.

L'ancien technicien du PSG devra faire face à celui à qui il a succédé dans la capitale française. D'après The Telegraph, Thomas Tuchel s'est dit déjà ouvert pour prendre le poste de sélectionneur des Three Lions, lui qui a été évincé de Chelsea au début du mois de septembre. Annoncé proche du Bayern, l'Allemand a refusé le Bayer Leverkusen. Pour la suite de sa carrière, il privilégie l'Angleterre, où il réside toujours avec ses filles qui vont à l'école sur place, non loin du centre d'entraînement de Chelsea. La candidature est posée.