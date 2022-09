Thomas Tuchel a déjà trouvé son prochain club

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel a le blues. Le 7 septembre dernier, le technicien allemand a été remercié par Todd Boehly et la nouvelle direction de Chelsea. Les nouveaux dirigeants londoniens ont été déçus par le marché des transferts estival, eux qui avaient donné de grandes responsabilités à TT notamment celle de piloter le recrutement pour bâtir une équipe compétitive et capable de rivaliser avec Manchester City et Liverpool. Mais les choix de l'ancien coach du PSG, comme celui de ne pas recruter Cristiano Ronaldo, ont refroidi Boehly et ses équipes. A cela, il faut ajouter que les pensionnaires de Stamford Bridge ont enchaîné les mauvais résultats dans toutes les compétitions.

L'Allemand veut vite reprendre du service

En Premier League, ils ont débuté avec trois victoires, un nul et deux défaites. En Champions League, l'équipe de Tuchel s'est inclinée lors de la première journée face au Dinamo Zagreb (1-0, 7 septembre). Une défaite qui a définitivement scellé le sort de l'Allemand de 49 ans. Le lendemain, les Anglais ont officialisé son départ. «Le Chelsea Football Club s'est séparé aujourd'hui de l'entraîneur Thomas Tuchel. Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur séjour au club. Thomas aura à juste titre une place dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs.»

Un coup dur pour Tuchel, qui espérait avoir plus de temps pour travailler avec son équipe et des recrues qu'il a personnellement choisi comme Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana, Raheem Sterling ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. A présent sur le marché, l'entraîneur, passé sur les bancs de Stuttgart, Augsbourg, Mayence, Dortmund, le PSG et donc Chelsea, possède un CV intéressant et une solide expérience du haut niveau. Remplacé par Graham Potter à Chelsea, il a déjà les idées claires au sujet de son avenir. En effet, Sport Bild révèle ce mercredi que Tuchel, qui est actuellement toujours à Londres, veut rapidement reprendre du service. Il ne souhaite pas faire de pause ou prendre une année sabbatique.

Le Bayern Munich plaît beaucoup à Tuchel

Il a l'intention de retrouver un club au plus vite. D'ailleurs, le média allemand indique que rejoindre le Bayern Munich, où son nom a été cité récemment, lui plairait beaucoup. Il serait même prêt à baisser son salaire et gagner moins d'argent qu'en Premier League pour s'asseoir sur le banc munichois ou un autre. De leur côté, les Bavarois ne sont pas entrés en contact avec Tuchel pour le moment, eux qui officiellement soutiennent toujours Julian Nagelsmann. Ils écartent le sujet Tuchel pour éviter de mettre la pression sur leur coach. L'ancien entraîneur de Chelsea, lui, observe tout cela d'assez loin.

Mais nul doute que son nom devrait rapidement être cité si Nagelsmann, qui ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire, venait à partir. D'ailleurs, Thomas Tuchel avait bien failli rejoindre Munich en 2018. Mais tous les dirigeants bavarois n'étaient pas d'accord pour le recruter à l'époque. Karl-Heinz Rummenigge et Hasan Salihamidzic, qui avait d'ailleurs invité Tuchel chez lui à Grünwald en février 2018, étaient tous les deux prêts à lui confier les clés de l'équipe première du Bayern Munich. Mais Uli Hoeness n'était pas convaincu. Finalement, les pensionnaires de l'Allianz Arena avaient choisi Niko Kovac. Tuchel, lui avait signé au PSG. Quatre ans après ce rendez-vous manqué, le natif de Krumbach et le Bayern Munich pourraient bien s'unir.