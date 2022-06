Angleterre : Gareth Southgate conforté par la FA

La suite après cette publicité

Gareth Southgate n'était peut-être pas plus inquiet que cela, au regard de ses dernières sorties en conférence de presse et de ses déclarations à ce sujet, mais il va en tout cas pouvoir souffler un petit coup. La FA (Fédération anglaise) a conforté le technicien de 51 ans dans ses fonctions de sélectionneur des Three Lions. Les quatre matchs sans victoire (2 nuls et 2 défaites, dont la dernière cinglante 0-4 à la maison face à la Hongrie) de la sélection anglaise pour entamer cette Ligue des Nations 2022-2023 n'auront donc pas poussé les décideurs anglais à évincer l'ancien coach de Middlesbrough.

D'autant plus que l'Angleterre, comme la France, est en grand danger et va devoir batailler pour ne pas être reléguée en Ligue B. « Mon opinion personnelle sur Gareth est qu'il est, d'après les faits sur le terrain, le manager anglais avec le plus de réussite que nous ayons eu depuis 55 ans », a notamment lâché Debbie Hewitt, président de la FA depuis janvier dernier, dans des propos rapportés par Sky Sports pour rassurer Gareth Southgate. Ce dernier, aussi critiqué pour la qualité de jeu proposée par ses hommes outre-Manche, n'aura pas le droit à l'erreur lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.