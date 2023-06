LdC : aux anges, Bernardo Silva dédie le titre à son grand-père

La suite après cette publicité

Après la victoire de Manchester City face à l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions (1-0), Bernardo Silva s’est confié au micro du diffuseur de la rencontre. Toujours aussi remuant, le Portugais a été un véritable poison pour la défense italienne. Aux anges après cette consécration, le joueur passé par l’AS Monaco est tout d’abord revenu sur son rêve qui se réalisait enfin. «C’est un rêve. On est très contents, c’est incroyable ! C’est le feeling qu’on a maintenant. On a trop douté pour arriver ici. On voulait donner la Ligue des Champions à nos supporters, à ce club. On a travaillé ensemble beaucoup, beaucoup pour être là et pour gagner cette compétition qui nous manquait. On l’a fait, je pense que c’est le plus beau jour de ma carrière et je ne pourrais pas être plus heureux», a lâché le joueur de 28 ans.

Bernardo Silva s’est ensuite attardé sur la physionomie de la rencontre, très intense et accrochée. «Un match avec beaucoup de nervosité, de pression. Les joueurs étaient un peu nerveux. C’est normal mais bon on l’a fait. Première mi-temps on n’a pas bien joué mais deuxième mi-temps on a bien commencé. Après le but, on a donné des opportunités à l’Inter. Mais eux aussi, ils sont bons. Ils ont mérité d’en arriver ici. Ce qui importe, c’est qu’on a gagné la Ligue des Champions, on est très content», a confirmé le Portugais avant de conclure sur sa volonté de dédier ce titre à son grand-père décédé : «j’avais dit à mon grand-père. Il est plus là et il aimait beaucoup le foot. J’aimerais partager ce titre avec lui, c’est le titre le plus important de ma carrière et je suis très, très content». La soirée risque d’être longue pour Manchester City, ses joueurs et tous ses supporters.

