EdF : le message fort d’Adrien Rabiot

Adrien Rabiot l’avait mauvaise au coup de sifflet final. Comme ses partenaires d’ailleurs. Les Bleus se sont inclinés 2-0 face à la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations, en montrant une bien mauvaise image. Et après la rencontre, Rabiot a tenu à se montrer optimiste en vue du retour.

« Ils ont mis des ballons dans le dos, ils étaient à la retombée. Ils ont fait le boulot, gagné du temps et fait leur match mais il y aura une 2e manche dimanche. On savait qu’ils allaient commencer fort. On a été trop attentiste parfois. En 2e période c’était mieux, ils ont joué plus bas mais il y avait 2 buts de retard. Ils ont pris le dessus avant. On est pas abattu, on sait que ça se joue sur 2 matchs. Tout peut arriver. Il faut être serein et garder la tête haute. Il y a sûrement des joueurs qui vont entrer dans ce onze. On y croit sinon, on dépose les crampons. Rien n’est impossible. Deux buts ça se remonte. Leur gardien a fait un très bon match aussi, il faut le mettre en valeur. Il faudra bien récupérer aussi. Il faudra mettre ce qu’on a mis aujourd’hui, montrer la vraie valeur de l’équipe de France, et aller au-delà. On a tout envie d’aller au final four. Tout le monde a envie de repartir », a expliqué le Marseillais. Le message est passé.