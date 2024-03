PSG : Javier Pastore accuse les Français d’avoir plombé Messi

Lionel Messi (36 ans) a passé deux ans au Paris Saint-Germain. Deux années au cours desquelles l’Argentin a remporté deux Championnats de France. Il a aussi inscrit 32 buts et délivré 35 passes décisives en 75 apparitions, toutes compétitions confondues. Mais la Pulga ne gardera pas son passage en France dans son cœur. Conspué par le public parisien, Messi a souvent représenté, aux yeux des fans parisiens, la politique bling-bling voulue par le club de la capitale au détriment des performances sportives. Mais selon Javier Pastore, si Messi ne s’est pas bien senti en France… c’est à cause des Français.

« Cette situation inconfortable a été causée davantage par les Français que par le club. Vu de l’extérieur, le club a essayé de se protéger parce que le club est toujours là et continuera à être là. Et les gens continueront à aller au stade pour voir leur club. Un club ne prendra jamais le parti d’un joueur, jamais, parce qu’il a beaucoup plus derrière lui qu’un seul joueur, même s’il s’agit du meilleur joueur du monde. Mais les Français ont été très blessés par la Coupe du monde, par beaucoup de choses, et ils ne lui ont même pas pardonné une mauvaise passe. Ils ont été rancuniers. Et ils l’ont sifflé, tout comme ils ont sifflé Neymar de manière incroyable. Le Français est difficile et il est difficile de le convaincre. J’ai eu de la chance, j’ai été aimé dès le premier jour, et ils m’ont témoigné une affection dont je suis reconnaissant. Parfois, je ne comprends pas pourquoi ils m’aiment tant », a-t-il confié à La Nacion.