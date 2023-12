Manchester United : Sir Jim Ratcliffe prépare 8 arrivées et 8 départs !

Un cadeau de Nöel avant l’heure. Hier, INEOS a officialisé son investissement au sein de Manchester United. Après plusieurs mois de négociations et une forte concurrence venue du Qatar, Sir Jim Ratcliffe a réussi à intégrer le mythique club anglais. Pour cela, il a déboursé environ 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d’euros) selon la presse anglaise. La nouvelle a été annoncée par le biais d’un communiqué de presse publié sur le site officiel des Red Devils. «Manchester United a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord en vertu duquel le président d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe, acquerra 25 % des actions de classe B de Manchester United et jusqu’à 25 % des actions de classe A de Manchester United, et fournira 300 millions de dollars supplémentaires destinés à permettre de futurs investissements à Old Trafford.»

Puis, il a été indiqué ensuite : «dans le cadre de la transaction, INEOS a accepté la demande du conseil d’administration de se voir déléguer la responsabilité de la gestion des opérations footballistiques du club. Cela comprendra tous les aspects des opérations de football masculin et féminin et des académies, ainsi que deux sièges au conseil d’administration de Manchester United PLC et au conseil d’administration du Manchester United Football Club.» Un nouveau départ pour l’écurie de Premier League, qui restera aux mains de la famille Glazer. Mais Sir Jim Ratcliffe aura son mot à dire, notamment en ce qui concerne le recrutement et le prochain mercato qui s’ouvrira dans une semaine. D’ailleurs, la presse anglaise nous livre déjà plusieurs informations intéressantes ce 25 décembre.

Plusieurs départs et arrivées sont prévues

Pour gâter Erik ten Hag et les fans mancuniens, l’homme d’affaires britannique a quelques idées pour améliorer l’équipe dans les prochaines semaines voire dans les prochains mois. Ce n’est un secret pour personne, les pensionnaires d’Old Trafford ont besoin d’un numéro 9 de classe mondiale. Après avoir raté le coche à plusieurs reprises avec Harry Kane, qui fait le bonheur du Bayern Munich, ils ont désormais un autre joueur en ligne de mire, à savoir Victor Osimhen. Le joueur de Naples est un redoutable buteur et à Man U, on est persuadé qu’il est la perle rare selon The Sun. Mais il faudra se montrer très convaincant face à Aurelio De Laurentiis, le président de Naples réputé pour être dur en affaires. D’autant que son joueur a prolongé son contrat jusqu’en 2026. Le tout, avec une clause libératoire comprise entre 120 et 130 millions d’euros.

Prêt à se renforcer dans tous les compartiments du jeu, Manchester United a aussi un œil sur un gardien. David De Gea, ancien de la maison et libre, a les faveurs du nouveau dirigeant. Pour les autres postes, Frenkie de Jong (FC Barcelone), Gonçalo Inacio (Sporting CP) et Serge Gnabry (Bayern Munich) sont les éléments les plus appréciés. De son côté, l’Evening Standard cite les noms de Youssouf Fofana (AS Monaco), Jean-Clair Todibo (OGC Nice) et Roony Bardghji (FC Copenhague). Du beau monde donc. Dans le sens des départs, sept stars sont menacées. The Sun cite Jadon Sancho, Casemiro, Raphaël Varane, Antony, Harry Maguire, André Onana et Bruno Fernandes. On peut ajouter Anthony Martial, dont le club ne veut plus. Avec 8 joueurs ciblés et 8 invités à s’en aller, le MU de Sir Jim Ratcliffe risque de changer de visage. D’ailleurs, il n’est pas certain que Ten Hag reste en poste, puisque Graham Potter plaît beaucoup à INEOS.