Bundesliga : match nul animé entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich

Choc de cette 12e journée de Bundesliga avec le fameux Klassiker entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Dans un Signal Iduna Park plein, le BVB de Nuri Sahin n’avait pas vraiment le droit à l’erreur après un début de saison marqué par quatre défaites et deux nuls en 12 matches. Ce n’était évidemment pas simple face à une formation bavaroise en pleine forme, invaincu en Bundesliga et qui restait sur un succès logique face au PSG en C1. Pour l’occasion, Vincent Kompany alignait un onze similaire à celui aligné face à Paris. Seul changement, Mathys Tel était choisi à la place de Kingsley Coman. Côté Dortmund, on retrouvait une attaque Guirassy, Bynoe-Gittens et Beier.

La suite après cette publicité

Et ce match commençait fort pour le Bayern Munich avec une première opportunité signée Kim-Min Jae. Ce dernier récupérait très haut le ballon, mais se précipitait au moment de prendre sa décision dans la surface adverse (3e). Dans la foulée, c’est Leroy Sané qui décochait une frappe lointaine que Kobel ne pouvait que boxer des deux poings. Dortmund, dans le dur, voyait son défenseur central Anton sortir sur blessure et être remplacé par Sule. Et ce changement cassait un peu la dynamique bavaroise. De quoi permettre à Dortmund de punir. Le jeune talent Bynoe-Gittens s’en allait dans un rush solitaire exceptionnel et crucifiait un Manuel Neuer impuissant (1-0, 22e). Un but qui inversait complètement la tendance du match avec un Bayern Munich, un peu perdu. Pour ne rien arranger, Harry Kane était, lui aussi, contraint de sortir sur blessure.

Jamal Musiala a récompensé les siens

L’international anglais était remplacé par Thomas Muller. Et au retour des vestiaires, ce dernier manquait une belle occasion d’égaliser. Sur un bon travail de Musiala, Muller se présentait face à Kobel mais voyait son tir être repoussé par le portier suisse (50e). Quelques minutes plus tard, c’est Jamal Musiala qui décochait une frappe rasante après un nouveau numéro technique (58e). Leroy Sané, lui, croisait trop sa frappe du droit alors qu’il était pourtant seul face au but (60e). La défense du Borussia commençait à doucement reculer et on se demandait quand elle allait finir par craquer. Car cela semblait inévitable.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 30 12 +29 9 3 0 37 8 5 Dortmund 20 12 +4 6 2 4 23 19

Cela arrivait finalement en fin de rencontre. Fraîchement entré en jeu, Michael Olise délivrait une galette sur la tête de Jamal Musiala. Le jeune international allemand, meilleur joueur des siens aujourd’hui, plaçait le cuir hors de portée de Kobel (1-1, 85e) et récompensait la grosse domination de son équipe. Et malgré quelques opportunités en fin de rencontre, le score ne bougera plus. Les deux équipes se quittent sur un match nul (1-1) qui arrange plutôt le BVB. Le Bayern Munich connaît un petit coup d’arrêt mais reste toujours très largement en tête de la Bundesliga en plus d’être invaincu. Dortmund se place à la 5e position.