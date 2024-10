L’Atlético continue le grand ménage dans ses tribunes

Les incidents du 29 septembre lors du match Atlético - Real Madrid vont laisser une trace indélébile au sein du Riyadh Air Metropolitano. Le groupe de supporters, la Peña Alacantí, a annoncé sa dissolution au terme de l’exercice 2024/25. Le club fondé en 2015 était devenu au fil du temps, le deuxième plus grand groupe de supporters du club madrilène avec 491 membres. Ce club cessera cependant d’exister bientôt suite à l’interdiction d’acheter des billets pour le match à l’extérieur face à Leganes mise en place par l’Atléti pour sanctionner ses supporters.

La suite après cette publicité

"Aujourd’hui est une journée difficile pour nous", a écrit le club dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, où la 'Peña Alacanti 1903' et son président José Moreno ont annoncé la nouvelle. Après les sanctions de la Liga, c’est l’Atlético de Madrid qui a décidé d’agir contre ses ultras et le groupe de supporters s’est dissous suite aux sanctions du club. ««Bien sûr, nous condamnons les violents, mais nous ne pouvons pas mettre tous les fans de l’Atlético dans le même sac et dire que tout est nazi, insulte ou ultra»», a aussi rappelé le groupe dans son communiqué.