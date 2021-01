Real Madrid-Celta Vigo : les compos probables

La suite après cette publicité

Duel de buteurs, ce soir (21h) à l'Estadio Alfredo Di Stefano où le Real Madrid de Karim Benzema (2e) reçoit le Celta de Vigo de Iago Aspas (8e). L'objectif pour les Merengues est simple : gagner et ainsi s'emparer du fauteuil de leader de Liga, toujours occupé par l'Atlético. Côté Vigo, une victoire leur permettrait de se relancer dans la course à la Ligue des Champions en passant 6e, devant le FC Barcelone.

Selon AS, Zinédine Zidane devrait aligner son habituel 4-3-3 au sein duquel il pourrait titulariser Eden Hazard, en attaque. Le Belge qui n'a pas été titulaire depuis plus d'un mois à cause d'une nouvelle blessure. Du côté du Celta, Eduardo Coudet devrait faire confiance à son 4-4-2 et devrait pouvoir s'appuyer sur son attaque de feu : Brais-Mina-Aspas-Nolito pour faire sauter le verrou madrilène.