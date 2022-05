Les cadors de Ligue 1 s'arrachent la bonne affaire Riechedly Bazoer

La suite après cette publicité

Les suiveurs de l'Olympique de Marseille s'en souviennent sans doute. Il y a un peu plus d'un an, l'Olympique de Marseille était sérieusement annoncé sur les traces de Riechedly Bazoer (25 ans), milieu de terrain néerlandais du Vitesse. La piste s'était finalement envolée au regard des exigences de l'écurie batave. Aujourd'hui, alors que l'international oranje (6 capes) est désormais libre de tout contrat, son nom circule à nouveau en France.

De Telegraaf assure ce lundi que l'ancien pensionnaire du FC Porto et du VfL Wolfsbourg possède deux offres concrètes en Ligue 1, sans que les noms des clubs en question ne soient révélés. De Gelderlander cite pour sa part quatre écuries françaises : l'OM toujours, mais aussi Lille, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Il leur faudra toutefois se montrer convaincantes car d'autres formations ailleurs en Europe sont également sur le coup.

Du beau monde sur les rangs

Le Bayer Leverkusen, le Borussia Mönchengladbach, le VfB Stuttgart, l'AS Roma, Sassuolo et la Fiorentina gardent un œil sur le natif d'Utrecht, auteur d'une nouvelle saison réussie en Eredivisie (26 apparitions, 1 but et 4 passes décisives). Interrogé ce dimanche, au micro d'ESPN aux Pays-Bas, le joueur formé à l'Ajax a fait le point sur sa situation, en toute transparence.

«J'ai des offres concrètes. Je pars en vacances maintenant et, ensuite, je dois prendre une décision. (...) Je garde toutes les options ouvertes, chez moi ou à l'étranger. Nous verrons», a-t-il lancé. Le ton est donné, mais, cet été encore, la Ligue 1 semble avoir décidé de scruter aux Pays-Bas pour mener son recrutement (Peter Bosz, Calvin Stengs, Justin Kluivert, Marcel Bizot, Georginio Wijnaldum, etc.).