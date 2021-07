Une véritable vague oranje déferle sur la Ligue 1 !

La suite après cette publicité

Si Memphis Depay (ex-Olympique Lyonnais), Kevin Strootman (ex-Olympique de Marseille) et Mitchel Bakker (ex-Paris SG) ont quitté la Ligue 1 ces dernières semaines, il y aura tout de même un sérieux accent batave en France cette saison. Plusieurs de leurs compatriotes ont en effet décidé de tenter l'aventure dans l'Hexagone et ainsi rejoindre le roc lillois Sven Botman, l'attaquant rémois Kaj Sierhuis et le prometteur milieu Xavi Simons.

Peter Bosz, en tête, a été choisi pour prendre les rênes de l'Olympique Lyonnais. Le technicien batave tentera d'inculquer ses préceptes de jeu offensif, façonnés du côté du Vitesse ou de l'Ajax notamment. L'OGC Nice s'est pour sa part attaché, pour environ 15 M€, les services de Calvin Stengs (22 ans), ailier international (7 sélections), révélé du côté de l'AZ. Les Aiglons travaillent également dur comme fer sur le dossier Justin Kluivert (22 ans), ailier international (2 capes), en difficulté à l'AS Roma. Le Gym croise les doigts pour pouvoir obtenir son prêt avec option d'achat alors que le rejeton de Patrick, réticent dans un premier temps, a ouvert la porte.

Georginio Wijnaldum a montré la voie

Son voisin Monaco entend également accueillir un Néerlandais cet été. Les négociations battent actuellement leur plein avec l'AZ pour Myron Boadu (20 ans), attaquant international lui aussi (1 sélection, 1 but), bourreau des Bleuets en quart de finale du dernier Euro Espoirs avec un doublé. Trois coups signés par l'influent Mino Raiola, déjà bien implanté ailleurs en France, au Paris SG notamment, où un certain Georginio Wijnaldum a posé ses valises récemment après son aventure à Liverpool. Le milieu de terrain néerlandais était en effet arrivé libre début juin dans la capitale.

Cette vague oranje ne s'arrêtera peut-être pas là. Nous vous expliquions il y a quelques jours que le Stade Rennais travaillait activement pour décrocher la signature de Teun Kopmeiners (23 ans), milieu international (1 cape) et capitaine de l'AZ. De son côté, l'Olympique de Marseille suit de près un autre milieu international (6 sélections), celui du Vitesse Riechedly Bazoer (24 ans), et ce, même si les discussions sont compliquées. Rarement l'Eredivisie aura autant attiré les regards des clubs en France. L'avenir nous dira si le filon était bon.