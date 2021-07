Mercato : l'OM est sur le point d'abandonner dans un dossier

En mars dernier, l'Olympique Lyonnais, le LOSC et l'Olympique de Marseille s'étaient positionnés sur Riechedly Bazoer (24 ans), le milieu de terrain du Vitesse Arnhem. Une piste intéressante puisque l'ancien de l'Ajax Amsterdam et de Wolfsbourg s'est bien relancé. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la formation néerlandaise, il a inscrit 5 buts et délivré 1 passe décisive en 29 matches d'Eredivisie la saison dernière.

Toujours intéressé, l'Olympique de Marseille est en discussion avec le Vitesse Arnhem selon De Telegraaf. Cependant, les Phocéens qui sont prêts à mettre 4 millions d'euros sur la table se heurtent aux exigences du Vitesse Arnhem qui en demande plus. Les dirigeants de l'OM ont déjà annoncé qu'ils ne mettront pas plus d'argent sur la table et ce dossier pourrait donc capoter. Riechedly Bazoer est assez déçu de son côté puisque son club lui avait promis de faciliter les choses pour un départ cet été. Mal embarqué, ce dossier pourrait tourner court sur mercato.