L'OL, l'OM et le LOSC à fond sur Riechedly Bazoer

On le sait, un mercato estival se prépare bien en amont. En mars, c'est-à-dire ce mois-ci, la période est propice aux premiers mouvements. En France, le LOSC et l'Olympique Lyonnais nous ont habitués à plutôt bien travailler, mais, ces derniers temps, ce n'était pas vraiment le cas de l'Olympique de Marseille. Il semblait que les Phocéens manquaient un peu de préparation dans leurs dossiers, mais tout a changé depuis l'arrivée de Pablo Longoria.

En effet, le directeur sportif, recruté l'été dernier et propulsé président du club par Frank McCourt ces derniers jours, a pris à bras le corps le mercato hivernal marseillais et il devrait en être de même pour celui qui va arriver cet été. D'autant que Longoria va devoir faire face à un immense chantier vu le nombre de joueurs en fin de contrat, entre ceux annoncés partants et ceux qui sont prêtés et dont l'option d'achat ne sera pas levée en fin juin prochain.

Il n'a pas percé en Allemagne

Ainsi, quelques pistes commencent à émerger. Selon les informations du Telegraaf, les trois clubs susmentionnés seraient sur la piste de Riechedly Bazoer, le milieu de terrain de 24 ans du Vitesse Arnhem. En fin de contrat en 2022, le milieu offensif est un élément polyvalent qui ferait beaucoup de bien aux clubs cités. Cette saison, il n'a offert qu'une seule passe décisive, mais a marqué quatre buts et, surtout, a une influence indéniable dans le jeu de son équipe, actuellement 4e d'Eredivisie et qualifiée pour la finale de la Coupe des Pays-Bas.

Passé chez les jeunes du PSV puis de l'Ajax, le droitier a connu un gros transfert en 2017 en quittant Amsterdam pour rallier l'Allemagne et Wolfsbourg. Finalement, il sera prêté à deux reprises (une saison à Porto et une autre à Utrecht) avant d'être vendu au Vitesse Arnhem pour la modique somme de 1,5 million d'euros. Reste maintenant à savoir combien le club néerlandais souhaite pour laisser filer l'un de ses éléments les plus indispensables cette saison.