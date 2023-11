Augsbourg-Hoffenheim : deux hommes en garde à vue après les jets de pétards

Dixième de Bundesliga, Augsbourg est en plein dans le ventre mou du championnat. Et samedi dernier, le club allemand a enchaîné un deuxième match nul consécutif contre Hoffenheim (1-1), à domicile. Outre le score final et la rencontre, plus ou moins anodine, un fait de jeu anime les débats en Allemagne. En effet, un pétard a été lancé depuis le parcage des visiteurs en direction du terrain.

Une explosion, une détonation, un match arrêté, mais surtout 13 blessés selon Kicker. Un bilan lourd et des spectateurs choqués par la scène, violente et extrêmement dangereuse. Le média allemand rapporte par ailleurs que les deux suspects identifiés grâce à la vidéosurveillance ont été placé en garde à vue. Il s’agirait de deux hommes de 28 ans. Après la rencontre, Hoffenheim s’était excusé pour le "déraillement insensé" provoqué.