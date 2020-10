Pérou, Carlos Zambrano : «Neymar est un vrai clown»

Auteur d’un triplé avec le Brésil contre le Pérou au cours d’un match de qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar (4-2), Neymar est entré un peu plus dans l’histoire du pays en dépassant au nombre de réalisations le grand Ronaldo. S’il n’a pas manqué de faire l’objet de nombreux compliments de ses partenaires et de Ronaldo qui s’est montré particulièrement ému et fier de lui, cela n’a pas été le cas de tous. S’il reconnaît que l’attaquant du PSG est l’un des tous meilleurs joueurs au monde, le défenseur péruvien Carlos Zambrano (31 ans) ne s'est pas montré très sympathique affirmant que l’ancien joueur du Barça est un clown comme le rapporte Sport ce vendredi.

«Honnêtement, c'est un grand joueur, l'un des meilleurs au monde, mais pour moi c'est un vrai clown. Neymar est conscient de tout ce qu'il a fait sur le terrain, c'est un grand joueur mais il cherchait la moindre faute dans la surface. Il s'est jeté quatre ou cinq fois pour voir s’il sifflerait un penalty et à la fin il a atteint son objectif, ce qui a entraîné deux penaltys alors qu’il n’y avait pas faute.»