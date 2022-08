Mercato : le FC Barcelone lance son sprint final

La suite après cette publicité

Un faux départ. Ce week-end, le FC Barcelone a débuté sa saison 2022-23 par un match nul décevant face au Rayo Vallecano (0-0). De quoi pousser la direction à accélérer sur le marché des transferts, alors que plusieurs recrues sont pourtant déjà venues garnir les rangs de l'écurie blaugrana cet été. En effet, Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen, Frank Kessié, Jules Koundé, ainsi qu'Ousmane Dembélé, qui a prolongé, sont les renforts offerts à Xavi. Mais le technicien espagnol en veut d'autres.

Trois pour être précis. Au poste de latéral gauche, Marcos Alonso (Chelsea) devrait arriver très rapidement. Vendredi, Thomas Tuchel a indiqué que l'Espagnol était en train de finaliser son départ. La presse ibérique évoquait une arrivée dans la semaine. Au milieu de terrain, c'est toujours Bernardo Silva qui est l'option n°1. Sport rappelle que le joueur a déjà un pré-accord avec les Culés depuis plusieurs semaines. Une fois sa masse salariale allégée, le Barça pourra boucler cette opération.

Trois recrues désirées par Xavi

C'est en tout cas la promesse qui a été faite au joueur de Manchester City. Toutefois, les Skyblues, qui réclament 94 M€, sont fermes pour l'instant. Mais Sport assure que le FCB pense pouvoir boucler son transfert pour une somme d'environ 60 M€. Enfin, les Catalans veulent un latéral droit. Plusieurs profils sont étudiés et la priorité est Thomas Meunier. Sport indique que les Blaugranas avancent mais ne veulent pas mettre plus de 10 M€.

Mais Dortmund ne lâchera pas à moins d'une offre intéressante. Les Allemands espèrent récupérer au moins 15 M€, plus des bonus, pour le joueur sous contrat jusqu'en 2024. D'autres éléments, à savoir Frimpong (Leverkusen), Foyth (Villarreal), Wan Bissaka et Dalot (Manchester United), sont ciblés en cas d'échec selon le média espagnol. Mais c'est bien Thomas Meunier qui est la priorité. Rejoindre le Barça serait une belle opportunité pour le Diable Rouge, globalement décevant au BVB. Mais avant de pouvoir boucler des arrivées, le Barça va devoir dégraisser.

Le Barça entre en guerre avec Braithwaite

Le club ibérique a bon espoir de se séparer de Memphis Depay, qui se rapproche de la Juventus. En revanche, les autres dossiers sont toujours aussi complexes. Pas forcément poussé vers la sortie, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est la priorité de Thomas Tuchel, veut rester. Concernant Frenkie de Jong, courtisé également par les Blues, ou Martin Brathwaite, le Barça galère toujours autant. Le Néerlandais ne compte pas s'en aller. Le Danois, lui, est en conflit avec sa direction. Selon Sport, son entourage n'est pas contre une résiliation de contrat mais ne veut faire aucun cadeau.

Le joueur veut récupérer de l'argent et ses représentants souhaitent tout facturer. Agacé, le Barça étudie plusieurs options avec ses avocats pour rompre son contrat et éviter de lui donner de l'argent. Sport ajoute que le FC Barcelone, irrité par son attitude, est prêt à aller à la guerre avec lui et envisage de résilier son bail unilatéralement le dernier jour du mercato afin que le Danois galère à trouver un club. Le mercato est loin d'être terminé en Catalogne.