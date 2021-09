Espagne : Pablo Sarabia convainc toujours tout le monde !

Quelques semaines avant l'Euro, la liste de Luis Enrique avait fait polémique. Absence de certains, et présence d'autres ; autant dire que les médias espagnols et les fans s'en sont donnés à cœur joie. Et parmi ces joueurs dont la présence était contestée, il y avait Pablo Sarabia. Pas forcément en raison de son niveau - ses prestations excellentes à Séville n'ont pas été oubliées - mais à cause de son manque de temps de jeu à Paris, alors que d'autres joueurs espagnols jouaient plus régulièrement. « Ça peut-être une surprise même pour lui, il était blessé lors des derniers rassemblements, il joue dans l’une des meilleures attaques, et même s’il ne joue pas aussi souvent que nous le voudrions, il peut nous apporter des buts, des passes décisives, de la présence dans la surface, du travail défensif, un joueur très intéressant », se justifiait Luis Enrique.

Et les prestations de l'alors Parisien lors de l'Euro ont donné raison au sélectionneur espagnol. En cinq rencontres, il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, mais a surtout été très bon dans les derniers mètres, distillant de nombreux bons ballons et bons centres aux joueurs les plus avancés. La bonne surprise de l'Euro pour beaucoup, et son absence pour les demies face à l'Italie avait été considérée comme une sacré perte.

L'Espagne a apprécié... et le Portugal aussi !

Cet été a ensuite été assez brouillon pour lui, avec ce départ au Sporting Portugal. Si l'Atlético, la Real Sociedad ou Villarreal étaient annoncés dessus, c'est finalement l'écurie lusitanienne qui se l'est offert. Un choix qui a surpris du monde en Espagne, mais qui n'a pas empêché Luis Enrique de l'appeler pour les trois rencontres de qualification pour le Mondial. Face à la Géorgie, le Madrilène était titulaire et a rendu une très belle copie, avec un but. « Il est toujours bon avec l'Espagne », résume le quotidien AS, qui a notamment souligné sa facilité à combiner, ses centres et sa volonté de créer du danger devant. « La libération de Sarabia », titre de son côté Marca, qui insiste sur le fait que la sélection est une véritable bouffée d'air frais pour l'ancien Sévillan, dont la situation en club a souvent été compliquée ces dernières années.

Au Portugal, on n'a pas loupé une miette de la rencontre des voisins ibériques. Pour Abel Ruiz, du Sporting Braga, mais surtout pour Sarabia. « Sarabia promet », titre ainsi Record ce lundi matin. Signe que du côté de la capitale portugaise on se frotte les mains, du moins chez les fans du Sporting. De même du côté d'O Jogo, qui consacre un article à la prestation de l'Espagnol. Une belle carte de visite pour celui qui appartient encore au PSG, alors que son aventure portugaise pourrait déjà démarrer samedi avec un énorme duel face à Porto !