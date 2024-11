Le nouveau geste de Neymar qui enflamme les supporters de Santos

Neymar de retour à la maison ? C’est en ce sens qu’œuvre en tout cas la direction de Santos depuis plusieurs mois. Cette semaine encore, le vice-président du conseil d’administration du club pauliste, Osvaldo Nico, a révélé que le lien n’avait jamais été rompu avec la star brésilienne et qu’un retour en juin 2025 était à l’étude. « Neymar arrive en juin. C’est la conversation que nous avons », avait-il avancé. La volonté est une chose, la possibilité une autre, et on aurait difficilement imaginé Neymar revenir au Brésil pour évoluer en Serie B, second échelon du football brésilien dans lequel évoluait cette saison Santos, une première dans son histoire.

La suite après cette publicité

Hier, le club pauliste a donc quasi acté sa montée en Serie A, au grand bonheur de Neymar (Santos a désormais 11 points d’avance sur le 5e, à 4 journées de la fin). Après le succès des noir et blanc face à Vila Nova (3-0), l’ex-Parisien, vêtu d’un maillot de Santos, a en effet interrompu la conférence de presse de son ancien club en passant un coup de fil à l’attaquant Guilherme, afin de congratuler tout le monde. «Nous sommes de retour là où nous aurions toujours dû être », a-t-il écrit plus tard sur ses réseaux sociaux, ce qui a d’ailleurs eu le don de déchaîner les passions au Brésil. Rêver est gratuit, et Santos peut encore se permettre de fantasmer sur un retour de son enfant prodigue.