Le groupe du Barca pour la Supercoupe d’Espagne !

Le FC Barcelone, qui semble avoir repris des couleurs depuis le début de l’année 2021 avec notamment une solide victoire 4-0 face à Grenade, joue ce mercredi une demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à la Real Sociedad.

Le groupe choisit par Ronald Koeman n’est pas vraiment surprenant. Pas d’absent sauf Gerard Piqué, qui n’est pas remis de sa blessure. Lionel Messi performant ces dernières semaines et logiquement présent tout comme Samuel Umtiti, et surtout Antoine Griezmann de retour en forme après des semaines difficiles en Catalogne.

