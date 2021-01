FC Barcelone : les clés du retour d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Ce week-end, on a eu droit à un grand Barça. En effet, les Catalans se sont imposés à Grenade sur le score de quatre buts à zéro. Si deux de ces buts ont été inscrits par Lionel Messi, l'ouverture du score et le dernier ont été marqués par le Français Antoine Griezmann. Une prestation qui a fait le bonheur du principal intéressé, bien sûr, mais aussi de la presse espagnole. Il faut dire que l'ancien de l'Atlético Madrid n'avait pas mis de doublé depuis août 2019.

Pourtant, les derniers temps ont été troubles pour le champion du monde 2018. En effet, Ronald Koeman le mettait un peu au frais, ne le faisait pas rentrer en jeu et cherchait même un attaquant de pointe alors que c'est souvent là qu'il joue lorsque Martin Braithwaite n'est pas aligné. Depuis la défaite contre la Juventus, qui leur a fait perdre la première place du groupe en Ligue des Champions, les Blaugranas ont enchaîné une série de huit matches sans défaite (six victoires, deux nuls).

Griezmann a profité de beaucoup de choses

Et cette reprise en main collective, car c'est le cas, coïncide avec le retour en forme d'Antoine Griezmann. La forme de Lionel Messi, bien mieux ces derniers temps, permet aussi au Français de mieux s'exprimer sur le terrain et sous les consignes tactiques de Koeman. Les accolades entre l'Argentin et le Français tordent aussi le cou aux rumeurs sur le fait que les deux ne s'entendraient pas et qui semblaient peser bien lourd sur les épaules du natif de Mâcon.

Le changement tactique a aussi profité. Initialement bloqué dans son 4-2-3-1, Koeman est revenu à l'origine du Barça et donc le 4-3-3. En incorporant aussi Ousmane Dembélé, lui aussi à la recherche de rédemption et qui semble stimuler Griezmann, tout comme le retour à un haut niveau des deux milieux de terrain : Frenkie de Jong et Sergio Busquets. Le Barça a retrouvé - enfin - de la sérénité et, surtout, de l'efficacité. La confiance est revenue dans le vestiaire et Griezmann en profite. Le début de l'aventure ?